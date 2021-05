Dagmara Kaźmierska zyskała rozpoznawalność dzięki "Królowym Życia". Szybko okazało się, że stała się jedną z ulubionych bohaterek telewidzów, a kojarzyć zaczęli ją nawet ci, którzy nie oglądają programu z jej udziałem. Show przyniosło popularność także synowi Dagmary, którego na Instagramie obserwuje już ponad 200 tysięcy osób. Ostatnio oboje udzielili wywiadu serwisowi "Dzień Dobry TVN", podczas którego opowiedzieli między innymi o tym, jaką mamą w przeszłości była Dagmara.

Dagmara Kaźmierska wraz z synem udzieliła wywiadu serwisowi "Dzień Dobry TVN". Jaką mamą jest "Królowa Życia"?

Conan zapytany o to, jak pamięta swoje dzieciństwo w domu rodzinnym, stwierdził, że zawsze było ciekawie. Przyznał, że mamie zdarzyło się zapomnieć o nim, gdy ten brał kąpiel w wannie, przez co spędził w niej wiele godzin.

Pamiętam jedną taką sytuację z dzieciństwa, jak mama o mnie zapomniała i siedziałem w wannie chyba z pięć godzin. Woda była zimna, ale przynajmniej lubię morsować - podsumował.

Dagmara nie ukrywała, że jej marzeniem zawsze było mieć córkę. Będąc w ciąży, wszystko zaplanowała tak, jak gdyby na świecie miała wkrótce pojawić się dziewczynka. Przyznała jednak, że z perspektywy czasu jest niezwykle zadowolona z tego, że urodziła chłopca.

Każdej mamie życzyłabym takiego syna jak on. Wiem, że mnie bardzo kocha, że będzie mnie utrzymywał, jak będę stara - przyznała.

Zapytana o to, czy ma wpływ na życie uczuciowe syna, odpowiedziała, że jest to wyłącznie jego decyzja, ponieważ to on ma być szczęśliwy.

Każdą kochałam. Przyprowadzi mi 10 naraz, ja je wszystkie będę kochać, bo to mój synek musi być szczęśliwy - dodała serwisowi "Dzień Dobry TVN".

Podczas wywiadu Conan opowiedział również o swoich planach na przyszłość. Okazuje się, że syn Dagmary studiuje medycynę i rozważa zostanie psychiatrą.