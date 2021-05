Już w wakacje ruszą przesłuchania w ciemno do kolejnej edycji programu "The Voice of Poland". Od jakiegoś czasu spekulowano na temat nowego składu jurorskiego. Po tym, gdy ogłoszono, że na tegorocznej Eurowizji reprezentować nas będzie ulubieniec włodarzy TVP - Rafał Brzozowski, plotkowano, że właśnie on zasiądzie w fotelu jurora. Jak się okazuje, tak się nie wydarzy, o czym rzecznik Telewizji Polskiej oficjalnie nas poinformował.

REKLAMA

Zobacz wideo Eurowizja 2021. Maffashion staje w obronie Rafała Brzozowskiego

Rafał Brzozowski nie będzie jurorem w "The Voice of Poland". TVP komentuje

Pogłoski o udziale w "The Voice of Poland" jakiś czas temu komentował już sam Rafał Brzozowski. W rozmowie z naszym reporterem zaznaczył, że nie planuje zasiadać w jury. Mimo to oficjalnie nie potwierdził, jakoby z pewnością miało się tak nie wydarzyć, co tylko podsyciło plotki.

Michał Szpak odchodzi z "The Voice of Poland". Zastąpi go gwiazda Eurowizji?

Te ukrócił dopiero rzecznik TVP w rozmowie z Plotkiem. Dowiedzieliśmy się, że nowy skład jurorski został już wybrany w maju i nie ma w nim Rafała Brzozowskiego.

(...) W każdej z dotychczasowych jedenastu edycji programu widzowie mogli oglądać inny skład trenerów. „The Voice of Poland" lubi zaskakiwać swoich fanów i również nadchodząca, dwunasta odsłona pełna będzie miłych niespodzianek i nowych pomysłów. Składy jurorskie wszystkich trzech formatów "The Voice" zostały wybrane na początku maja br., nie ma w żadnym z nich Rafała Brzozowskiego - czytamy w mailu wysłanym do naszej redakcji.

A wy jak myślicie, kto będzie oceniał uczestników w dwunastej edycji "The Voice of Poland"? Dajcie znać w komentarzach.

Kożuchowska rzadko pokazuje zdjęcia z synem. Teraz pokazała piękne kadry

ZOBACZ TEŻ: Księżna Kate w czwartej ciąży? Najnowsze zdjęcia podsycają spekulacje. "Trzymała ręce na brzuchu, jakby chciała go ochronić"