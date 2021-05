Serial "Przyjaciele" przez ponad dziesięć lat gościł na ekranach telewizorów i zyskał sobie ogromną rzeszę fanów. Mimo upływu lat cieszy się niesłabnącą popularnością. Jego twórcy postanowili powrócić do studia i nagrać odcinek specjalny "Przyjaciele. Spotkanie po latach". Do udziału w nim zaprosili nie tylko serialowych aktorów, ale też gwiazdy, które nie kryły swojej miłości do serialu.

Lady Gaga w specjalnym odcinku "Przyjaciół"! Śpiewa razem z Lisą Kudrow

Lady Gaga jest jedną z fanek serialu. Wokalistka bez wahania zgodziła się wystąpić w odcinku specjalnym. Razem z Lisą Kudrow odtworzyły scenę, w której Phoebe śpiewa piosenkę "Smelly Cat"! Na pomysł, by zaprosić Lady Gagę do serialu "Przyjaciele. Spotkanie po latach" wpadł reżyser show, Ben Winston.

Powiedziałem Lisie: „Czy byłabyś gotowa to zaśpiewać?" A ona na to: „Tak, byłoby fajnie". Wymieniliśmy kilka imion gwiazd i oboje zgodziliśmy się, że Gaga, jeśli uda nam się ją zdobyć, będzie najlepsza, ponieważ wydaje się podobna do Phoebe na wiele sposobów.

Winston przyznał, że wspólny występ Lisy Kudrow i Lady Gagi był zupełnie spontaniczny. Panie dostały gitary do ręki i usiadły na kanapie. Nic w tej scenie nie było reżyserowane!

Pamiętacie "Smelly Cat"? To już kultowa piosenka

"Smelly Cat", to piosenka, którą Phoebe, bohaterka serialu, zaśpiewała dla gości kawiarni Central Perk. Jeszcze kilkukrotnie utwór ten pojawiał się w kolejnych sezonach "Przyjaciół", a Lisa Kudrow za każdym razem bawiła do łez swoim wykonaniem tego utworu. Tekst piosenki znają wszyscy fani. Jak poradzi sobie z jego odśpiewaniem Lady Gaga?

Premiera specjalnego odcinka przypada 27 maja. "Friends Reunion", czyli w polskiej wersji "Przyjaciele. Spotkanie po latach", można zobaczyć na HBO GO. Obok serialowych bohaterów Moniki, Rachel, Phoebe, Rossa, Chandlera i Joeya w odcinku specjalnym zobaczymy też m.in. Justina Biebera czy członków zespołu BTS.

