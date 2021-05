Waleria i Piotrek zajęli drugie miejsce w trzeciej edycji "Love Island". Od początku show tworzyli zgrany duet, a internauci mieli nadzieję, że związek między tą dwójką przetrwa również po powrocie z wyspy. Wszystko wskazuje na to, że między nimi mogło dojść do rozłamu. Internauci nie mają ku temu złudzeń. Waleria postanowiła odpowiedzieć na liczne pytania fanów o to, czy w dalszym ciągu są razem.

Zobacz wideo Stella i Piotr z "Love Island" rozstali się

"Love Island". Waleria i Piotrek nie są już parą?

Waleria i Piotrek, mimo że nie zwyciężyli w finale "Love Island", to udało im się stworzyć związek i przekonywali, że są naprawdę zakochani. Fani przyglądali się ich relacji, co sami zainteresowani chętnie pokazywali na swoich mediach społecznościowych.

Od jakiegoś czasu pojawiają się spekulacje, że postanowili się rozstać. Celebrytka świętowała urodziny bez swojej drugiej połówki, a najnowsze zdjęcie na Instagramie opatrzyła dwuznacznym opisem po francusku.

Kochanie lubię, kiedy źle do mnie mówisz, bo pod kołdrą mogę się zemścić - czytamy w opisie zdjęcia.

Ostatnim postem, na którym Waleria pokazała się z Piotrkiem była transmisja live z 07.05. Dzień później celebrytka pochwaliła się tatuażem na plecach, który zrobiła dla ukochanego. Od trzech tygodni nie publikuje z nim zdjęć i filmików na InstaStory, co zwróciło uwagę fanów.

Spostrzegawczy Internauci zareagowali niemal natychmiast. Pojawiły się pytania, czy związek Walerii i Piotrka się skończył.

Dziwne że nie spędzacie urodzin razem.

Już koniec "miłości".

Czyżby granie pod publikę się skończyło? - czytamy

Waleria postanowiła odpowiedzieć na pytania fanów. Udzieliła krótkiej i lakonicznej odpowiedzi, która niewiele wyjaśnia.

Nie martw się - odpisała fance.

Piotrek tydzień temu opublikował na swoim Instagramie zdjęcie z Walerią, na którym pozują przytuleni. Celebrytka skomentowała je emotikonkami czarnego serca.

Myślicie, że to kolejna para, która rozstała się po programie?