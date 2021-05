Księżna Kate i książę William są rodzicami trojga dzieci: ośmioletniego George'a, sześcioletniej Charlotte i trzyletniego Louisa. Ostatnio do mediów raz po raz docierają informacje, jakoby książęca para wkrótce miała ogłosić, że spodziewa się kolejnego potomka. Kiedy do sieci przedostały się najnowsze zdjęcia księżnej Kate, brytyjskie media wprost zaczęły spekulować czwartą ciążę.

Księżna Kate w czwartej ciąży? Najnowsze zdjęcia podsycają spekulacje

Według "Woman's Day" księżna Cambridge wzbudziła wiele wątpliwości, pojawiając się na imprezie młodzieżowej w Wolverhampton w połowie maja. Informator brukowca donosi, że Kate miała bardzo przejmować się swoim brzuchem, a nawet podświadomie trzymać na nim rękę, jakby chciała go ochronić. Choć jest bardzo szczupła, to obserwatorzy widzieli nieco zaokrąglony brzuch. Tabloid "New Idea" poprosił o komentarz biografów rodziny królewskiej, Penny Junor i Phil'a Dampier. Jak twierdzi ta pierwsza:

Kate jest bardzo matczyną osobą, która kocha rodzinę. Uwielbia swoje rodzeństwo i jestem przekonana, że chciałaby mieć więcej dzieci, które będą poszerzać rodzinę.

Dampier jest zaś przekonany, że księżna Kate nie będzie długo zwlekać z czwartą ciążą.

Kate chciałaby mieć drugą córkę. Kończy wkrótce 40 lat, więc jestem przekonany, że jeśli chce mieć czwarte dziecko, to nastąpi to wkrótce.

Najnowsze zdjęcia księżnej Kate i księcia Williama możecie zobaczyć w naszej galerii. Zostały wykonane 26 maja podczas pobytu pary w Szkocji. Myślicie, że faktycznie jest coś na rzeczy?