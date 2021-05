"Seks w wielkim mieście". A jednak! W serialu pojawi się Mr. Big!

Serial "Seks w wielkim mieście" był hitem na całym świecie, a dzięki niemu Nowy Jork zaczął kojarzyć się jako miasto pełne mody i świetnie ubranych kobiet w dizajnerskich szpilkach. Pewne jest, że w kontynuacji serialu nie zobaczymy ekscentrycznej Samanthy Jones. Plotkowano, że może zabraknąć również wielkiej miłości Carrie Bradshaw. Okazuje się, że przystojny Mr. Big również pojawi się na ekranie.

Nowy "Seks w wielkim mieście". Mr. Big powraca na ekrany

Kontynuacja serialu "Seks w wielkim mieście" od początku wzbudzała spore emocje - wszystko za sprawą nowej obsady. Wiadomo już, że nie zobaczymy Kim Cattrall jako Samanthy Jones. Gdy pojawiła się informacja, że może zabraknąć również Mr. Biga, fani nie byli zadowoleni. Widzowie serialu z zapartym tchem śledzili historię miłosną Carrie i Biga.

Wbrew wcześniejszym doniesieniom, okazuje się, że Chris Noth dołączy do obsady "And Just Like That". Aktor już jakiś czas temu dał fanom wskazówkę na Instagramie, by nie wierzyć we wszystko, co przeczytają w brukowcach. Informacja o tym, że pojawi się w kontynuacji serialu, została potwierdzona przez producenta wykonawczego HBO. Michael Patrick uspokoił fanów, którzy nie wyobrażali sobie dalszym losów Carrie bez jej partnera u boku.

Bez naszego Biga nic by się nie udało - powiedział Michael Patrick King.

W nowych odcinkach ma pojawić się również ukochany Mirandy Hobbes, Steve Brady (David Eigenberg), który wcześniej odmówił udziału w produkcji. Mówi się, że w kontynuacji ma pojawić się dziesięć odcinków.

Chris Noth ma 67 lat, ale w dalszym ciągu jest w świetnej formie. Niebawem będziemy mogli zobaczyć go w roli szarmanckiego Mr.B - jak zwykle w idealnie uczesanych włosach, nienagannej stylizacji i koniecznie w długim płaszczu, który nadaje mu tajemniczości.

Zamierzacie oglądać kontynuację serialu?