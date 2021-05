Księżna Kate i książę William delektują się romantycznymi chwilami, które spędzają po powrocie do miasteczka St. Andrews w Szkocji - to tam przed laty spotkali się na studiach i zakochali. Para wybrała się na obiad do ekskluzywnej restauracji. Menedżer lokalu zdradził szczegóły ich wizyty.

Księżna Kate i książę William spędzili randkę w mieście, w którym się poznali

Książę i księżna Cambridge prawie dwie dekady temu jeszcze jako studenci byli najczęściej widywani w Pizza Express, jednak we wtorek udali się do restauracji Forgan's, która specjalizuje się w grillowaniu i daniach kuchni europejskiej. Para zasiadła przy stoliku w zaciszu prywatnej części lokalu.

Kiedy rozeszły się wieści, przed lokalem zebrał się tłum, ale jeśli chodzi o wnętrze, było cicho. Ludzie zostawili ich samych. Nie było przepychu ani fanfar - powiedział w rozmowie z magazynem "People" Marc, jeden z menedżerów lokalu.

Mężczyzna jest przekonany, że jego restauracja została polecona księżnej Kate przez towarzystwo, do którego należała, kiedy była studentką.

Przypomnijmy, że para poznała się na Uniwersytecie St. Andrews, gdzie księżna studiowała historię sztuki, a jej mąż geografię. Szybko się zaprzyjaźnili, a na drugim roku studiów zamieszkali razem z kilkorgiem wspólnych znajomych. To właśnie wtedy książę został fanem talentu kulinarnego Kate. W 2010 roku para oficjalnie ogłosiła zaręczyny, a rok później stanęła na ślubnym kobiercu.