Serial "Przyjaciele" doczekał się miana kultowej produkcji. Nie ma osoby, która by o nim nie słyszała. Był wyświetlany w latach 1994-2004. Cała szóstka spotka się ponownie w specjalnym odcinku "Przyjaciele: Spotkanie po Latach" i podzieli się swoimi wrażeniami. Z tej okazji przypominamy dziesięć najlepszych ciekawostek z planu.

"Przyjaciele". Ciekawostki z serialu

Serial "Przyjaciele" we wrześniu będzie obchodził 27. rocznicę telewizyjnego debiutu. W ciągu dziesięciu sezonów fani pokochali przygody szóstki przyjaciół. Jednym z najbardziej lubianych przez widzów odcinkiem jest "Ten z quizem". Wielbiciele z pewnością pamiętają, że pytanie, które pozbawiło Rachel i Monicę mieszkania dotyczyło zawodu Chandlera. Po przegranej Chandler wjechał do swojego nowego lokum na rzeźbie białego psa, a ta tak naprawdę należała do Jennifer Aniston. Aktorka otrzymała ją od swojej przyjaciółki na szczęście, a scenarzyści postanowili wykorzystać ją w programie.

W serialu były również poruszane kontrowersyjne, jak na tamte czasy problemy. To właśnie w "Przyjaciołach" został pokazany ślub dwóch lesbijek.

Nie jest tajemnicą, że aktorzy otrzymali rekordowe gaże za każdy z odcinków w ostatnim sezonie. Siła przyjaciół tych na ekranie, jak i w życiu prywatnym tkwiła w tym, że żaden z głównych aktorów nie zarabiał inaczej od reszty. Zaczynali od wynagrodzenia 22 500 dolarów za odcinek, a skończyli na 1 000 000 dolarów. Wszystkie negocjacje prowadzili wspólnie.

Kompletowanie obsady nie należało do najłatwiejszych zadań. Twórcy serialu zdradzili w książce "Friends. Ten o najlepszych odcinkach", że rola Rossa była tworzona specjalnie dla Davida Schwimmera.

Pracując nad postacią Rossa, od początku myśleliśmy właśnie o nim - wspomniał David Crane.

Courteney Cox starała się o rolę Rachel, a Jennifer Aniston o rolę Moniki. Wyobrażacie sobie pedantyczną Monicę jako rozpieszczoną młodą kobietę, która za zakupy w luksusowych sklepach płaci kartą ojca? I KNOW - jak by to powiedziała serialowa Monica.

Przyglądając się postaci wykreowanej przez Courteney Cox, nie można zapomnieć, że w życiu prywatnym jest ona równie pedantyczna jak Monica. Marta Kauffman zdradziła, że garderoba aktorki lśniła czystością, a Cox sprzątała nawet pomieszczenia swoich przyjaciół.

Twórcy serialu starali odnosić się do aktualnych wydarzeń. W jednym z odcinków, który nakręcono przed 11 września, Chandler i Monica nie mogli wejść na pokład samolotu i wylecieć w podróż poślubną, ponieważ Chandler powiedział na lotnisku słowo "bomba". Po atakach terrorystycznych scena ta została zmieniona i nakręcona ponownie.

Nikt nie spodziewał się, że serial zostanie określony mianem legendarnego. Przeczuwał to jednak reżyser James Burrows, który przed nagrywaniem zaprosił całą szóstkę do Las Vegas i oznajmił im, że to ostatnie chwile, gdy mogą cieszyć się anonimowością. Jak widać, przeczucie go nie myliło.

Każdy z odcinków serialu kręcono z udziałem publiczności. Nakręcenie jednego odcinka zajmował około pięciu godzin, a na widowni znajdowało się ponad 300 osób. Gdy trzeba było zrobić duble, widzowie mogli liczyć na poczęstunek - rozdawano wodę i pizzę.

Wątek z ciężarną Phoebe, która rodzi swojemu bratu trojaczki, został wyreżyserowany przez samo życie. Twórcy programu wpadli na ten pomysł, gdy Lisa Kudrow zaszła w ciążę.