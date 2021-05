Anna Lewandowska choć nie pokazuje wizerunku swoich córek, to często goszczą one w jej mediach społecznościowych. Wielką gwiazdą jest oczywiście czteroletnia Klara, która odziedziczyła po rodzicach zamiłowanie do sportu oraz do aktywnego trybu życia. Dziewczynka uwielbia spędzać czas z mamą na siłowni, a także sama zachęca ją do ruchu. Tym razem trenerka pokazała obie dziewczynki w dwóch różnych sytuacjach.

Zobacz wideo Klara Lewandowska ma nowy talent

Anna Lewandowska pokazała twarz Laury

Lewandowska na InstaStories opublikowała zdjęcie, na którym znalazła się roczna Laura. Dziewczynka siedzi na podłodze modnie ubrana. Jej stylizacja jest w jasnych barwach, Lewandowska ma na sobie sweterek w ażurowy wzór, do tego materiałowe spodenki oraz dłuższe skarpetki. Całość uzupełniają buty w kształcie głowy lwa oraz różowa spinka wpięta we włosy. Dziewczynka wygląda modnie i stylowo. Jednak to, co zwraca największą uwagę, to ujęcie. Na zdjęciu widzimy twarz dziewczynki z profilu - jest bardzo podobna do taty oraz do starszej siostry.

Laura Lewandowska Instagram.com/ annalewandowskahpba

Już jakiś czas temu internauci typowali, kim w przyszłości mogą zostać młode Lewandowskie. Ich zdaniem, a także Anny, Laura już wykazuje zainteresowanie modą. Za to Klara uwielbia sport, co po raz kolejny udowodniła na filmiku opublikowanym na profilu trenerki.

Tym razem nie została nagrana na siłowni, a na podwórku, gdzie z zaangażowaniem kręciła hula-hop. Wyszło jej naprawdę nieźle i trzeba przyznać, że energię odziedziczyła po rodzicach. Trzeba przyznać, że jak na czterolatkę jej umiejętności sportowe mogą budzić podziw.