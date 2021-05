Zespół Maneskin, który zwyciężył tegoroczną Eurowizję, z każdym dniem cieszy się coraz większą popularnością. Szczególną uwagę przyciąga przystojny i charyzmatyczny lider zespołu, Damiano David, który stał się obiektem zainteresowania wielu fanów i fanek. W ostatnim czasie do sieci przedostały się zdjęcia z młodości tegorocznego zwycięzcy Eurowizji. Choć wyglądał zdecydowanie bardziej niewinne, to wciąż urzekał ponadprzeciętną urodą.

Eurowizja 2021. Damiano David z Maneskin na zdjęciach z lat szkolnych

Lider Maneskin po wygranej na Eurowizji 2021 zdołał zdobyć serca wielu fanów i fanek. Choć okazało się, że ma już narzeczoną, to zauroczonym jego urodą nie przeszkodziło to w wygrzebywaniu archiwalnych zdjęć przystojnego wokalisty. Fotografie, które krążą w sieci, pochodzą z prywatnego konta Damiano na Facebooku, do którego dogrzebali się włoscy blogerzy. Trzeba przyznać, że już w latach szkolnych David wyglądał ponadprzeciętnie - na zdjęciach zachwyca urodą i urokiem osobistym. Zdjęcia możecie zobaczyć w naszej galerii.

Wokalista za młodu uczył się łaciny oraz greki w szkole Montale w Rzymie, w którym wychowywał się od małego - to właśnie z tego okresu pochodzą krążące w internecie zdjęcia. Przypominamy, że po występie na Eurowizji media zaczęły się rozpisywać na temat rzekomo podejrzanych ruchów piosenkarza, kiedy ten oczekiwał na wyniki. Spora część widzów podejrzewała, że muzyk na oczach setek tysięcy widzów wciągał kokainę. Badanie krwi wykazało jednak, że nic takiego nie miało miejsca.

Podoba wam się uroda Damiano?