Agata Młynarska wróciła do Polski przez bolesną chorobę. "Toczę swoją prywatną, potężną walkę"

Agata Młynarska przez kilka ostatnich miesięcy mieszkała w Hiszpanii. Prezenterka miała spędzić tam jedynie dwa tygodnie, jednak tak dobrze się tam poczuła, że postanowiła zostać na dłużej. Na Półwyspie Iberyjskim przebywała razem z mężem Przemysławem Szmidtem, a na Instagramie chętnie relacjonowała, jak mija im czas. Kilka dni temu jednak wróciła do Polski. Nie ukrywała, że nieco się tego boi, jednak musiała się na to zdecydować. Teraz wiadomo, co sprawiło, że opuściła słoneczną Hiszpanię

REKLAMA

Zobacz wideo Agata Młynarska od kilku lat cierpi na poważną chorobę

Agata Młynarska - dlaczego wróciła do Polski?

W poście, w którym Agata Młynarska poinformowała, że wraca, nie ukrywała, że mocno to przeżywa. Za granicą żyło jej się bardzo dobrze, jednak musiała pojawić się w Polsce. Po powrocie do kraju opowiedziała, dlaczego podjęła taką decyzję. Okazuje się, że jest to związane ze stanem zdrowia prezenterki:

Podjęłam decyzję o powrocie, bo mam problemy ze zdrowiem. I choć nie wyglądam, bo się nie poddaję, toczę swoją prywatną, potężną walkę, którą, mam nadzieję, uda mi się wygrać - wyznała po przylocie.

Urszula Dudziak odchodzi z "The Voice of Poland"! Znamy powód

Agata Młynarska od lat zmaga się z chorobą Leśniowskiego-Crohna, czyli przewlekłym zapaleniem jelit. Potrafi się ona mocno dać się we znaki w codziennym życiu. Nieraz przez dolegliwości prezenterka musiała leżeć w szpitalu, miała wymioty, biegunkę, okropne bóle brzucha. Teraz okazuje się, że nastąpił nawrót:

Po paru latach fajnego wyspokojenia, po infekcji, którą przeszłam i dużej dawce stresów, jaką miałam, napięciu i rozłące, która na początku była dla mnie bardzo trudna, podjęłam decyzję o tym, że spróbuję zawalczyć z tym, co mnie spotkało w Hiszpanii. Miałam straszny rzut na stawy. Najpierw zaczęły boleć achillesy, potem zaczęły boleć mnie łokcie i kolana. Ten ból wędrował - opowiedziała.

Małgorzata Rozenek pęka z dumy. Syn podarował jej marynarkę własnego projektu

Jakiś czas temu przyznała, że ma także astmę. A jako "jelitowiec" znacznie gorzej przechodzi choroby, ponieważ ma słabszą odporność.