Kiedy jakiś czas temu królowa Elżbieta II dowiedziała się o pomyśle księcia Harry'ego, który planował realizację programu z Oprah Winfrey, była pełna optymizmu. Miała bowiem usłyszeć, że jej wnuk podejmie podczas rozmowy tematy związane ze zdrowiem psychicznym żołnierzy. Okazało się, że żołnierzem był on sam, rzucając oskarżeniami w księcia Karola.

REKLAMA

Zobacz wideo Wywiad Meghan i Harry'ego u Oprah Winfrey wstrząśnie rodziną królewską? Sekretny ślub, płeć drugiego dziecka i oskarżenia o rasizm

Królowa Elżbieta została oszukana przez księcia Harry'ego. Była "absolutnie oszołomiona"

Wydawało się, że brytyjska monarchia nie oberwie bardziej niż po oskarżeniach o rasizm podczas rozmowy księcia Harry'ego i Meghan Markle z Oprah Winfrey. Wnuk królowej nie ma zamiaru jednak milczeć i na światło dzienne wywleka kolejne rodzinne problemy. W ostatnim programie "The Me You Can't See", który prowadzi razem z amerykańską dziennikarką, opowiedział o bezczynności ojca, który ponoć nie chciał mu pomóc, kiedy jako młody mężczyzna borykał się z lękami, stresem i stale cierpiał po stracie matki. Miał od niego usłyszeć następujące słowa:

Tak było ze mną, więc tak będzie z tobą.

Królowa miała być "absolutnie oszołomiona". Słowa księcia Harry'ego uznała za "osobisty atak na jego ojca i instytucję". Co ciekawe, "Daily Mail" donosi, że monarchini udzieliła błogosławieństwa wnukowi, który prezentował jej kilka lat temu wizję tego, jak będzie wyglądał program z Oprah Winfrey. Miała usłyszeć, że będzie dotyczył zdrowia psychicznego żołnierzy i nie będzie w żaden sposób nawiązywał do tego, co działo się przez lata z najważniejszymi członkami rodziny królewskiej.

Wszyscy, którzy mieszkają za murami pałacu, bardzo współczują Harry'emu, który doświadczył takiej traumy. Są jednak zdenerwowani i zakłopotani, ponieważ książę podzielił się tym wszystkim w międzynarodowym programie telewizyjnym. Jego bolesne doświadczenia malują bardzo negatywny obraz jego rodziny i wychowania - mówi w rozmowie z tabloidem informator z pałacu.

Oskarżenia ojca to jeden z wielu aspektów, który szokuje. Książę Harry dodał ponadto, że miał problemy z narkotykami, które pomagały mu zapomnieć o traumie z 1997 roku, kiedy w tragicznym wypadku zginęła jego mama. Mężczyzna sięgał ponadto po alkohol, na szczęście wieloletnia terapia pomogła mu nieco uporać się z problemami zdrowotnymi. Wyznał, że leczył się specjalistycznie cztery lata temu.

Królowa Elżbieta II wściekła na księcia Harry'ego. Zabolał ją jeden komentarz