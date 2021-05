Urszula Dudziak odchodzi z "The Voice of Poland"! Znamy powód

Ostatnio media obiegła informacje o tym, że Michał Szpak nie zasiądzie już w jury 12. edycji "The Voice of Poland". Okazuje się, że nie będzie to jedyna zmiana, z którą będą musieli pogodzić się telewidzowie. Z jury odchodzi także inna, bardzo lubiana przez uczestników gwiazda. Mowa o Urszuli Dudziak, która rolę trenera sprawowała w zaledwie jednej edycji telewizyjnego show TVP2. Dlaczego wokalistka zrezygnowała z funkcji jurora po tak krótkim czasie?

"The Voice of Poland" straciło kolejnego jurora

Jak podaje "Fakt", istnieją dwa zasadnicze powody, które skłoniły Dudziak do podjęcia takiej decyzji. Pierwszym z nich są względy zarobkowe. Artystka planuje bowiem udać się w trasę koncertową, podczas której ma szansę na uzyskanie większego dochodu.

W wakacje, gdy będą nagrania do show, Ula chciałaby być w trasie koncertowej, gdyż za kilka występów może zarobić więcej niż za bycie jurorem w telewizji.

Kolejnym powodem rezygnacji ma być planowana od dawna budowa domu kultury.

Ona latem będzie pochłonięta budową domu kultury na swojej działce na wsi...Ula chce tam organizować przeróżne zajęcia artystyczne m.in. warsztaty muzyczne. To ją teraz pochłania – podaje "Fakt".

Póki co nie wiadomo, kto zastąpi Urszulę Dudziak w 12. edycji "The Voice of Poland". Na razie trwają poszukiwania następcy Michała Szpaka. Wiele wskazuje na to, iż jego miejsce zajmie Sylwia Grzeszczak lub Rafał Brzozowski.