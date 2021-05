Chociaż od rozwodu Angeliny Jolie i Brada Pitta minęło już ładnych parę lat, byli małżonkowie wciąż nie mogą dojść do porozumienia w kwestii opieki nad dziećmi. Podczas kolejnej rozprawy w sądzie zeznawać miała trójka najmłodszych pociech pary. Sędzia nie zgłosił się jednak na przesłuchanie, wskutek czego ich zdanie nie zostało uwzględnione w trakcie procesu.

Brad Pitt otrzymał prawo do wspólnej opieki nad dziećmi. Angelina Jolie nie odpuści

Jak poinformował Daily Mail, szala przechyliła się na stronę Brada Pitta, bowiem podczas rozprawy otrzymał on prawo do wspólnej opieki nad dziećmi. Aktor walczył o nie od blisko pięciu lat. Osoba z otoczenia pary zdradziła w rozmowie z Daily Mail, iż planuje on spędzać z dziećmi więcej czasu.

Czuje ulgę. Jego jedynym zamiarem jest spędzanie więcej czasu z dziećmi... Ten proces trwał kilka miesięcy i było mnóstwo świadków, ekspertów, terapeutów i innych osób, które były z dziećmi i wokół nich, i na tym opierała się decyzja.

Brad Pitt jest załamany tym, co zrobił Maddox. Syn złożył zeznania pogrążające ojca

Niezadowolona z zaistniałej sytuacji Angelina Jolie najprawdopodobniej będzie kontynuować walkę o całkowitą opiekę nad dziećmi. Wcześniej próbowała już odwołać się od decyzji sędziego, o nieuwzględnieniu zeznań jej nastoletnich dzieci. Prawnicy aktorki argumentowali, że jest to sprzeczne z stanowym kodeksem prawnym, który zezwala nieletnim w wieku od 14 do 17 lat na składanie zeznań.

