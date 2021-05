Jolanta Kwaśniewska choć już od wielu lat nie pełni funkcji pierwszej damy, to jednak nadal jest uważana przez Polaków za ikonę mody, elegancji i klasy. Do tej pory cieszy się sporą sympatią i wygrywa w rankingach, tak jak m.in. w tym dotyczącym wyboru najbardziej lubianej żony prezydenta. Teraz do sieci trafiło zdjęcie, na którym możemy zobaczyć, jak wyglądała w młodości. Wszystko dzięki jej córce Aleksandrze.

Jolanta Kwaśniewska na zdjęciu z młodości

Młoda Kwaśniewska opublikowała zdjęcie z okazji Dnia Matki. Nie rozpisywała się za wiele, wystarczył tylko hasztag #Mateńka oraz trzy emotki w kształcie serca. Ujęcie jest naprawdę gratką. Wszystko przez to, że do tej pory nie widzieliśmy Jolanty Kwaśniewskiej w takim wydaniu. Ma na sobie letnią sukienkę na cienkich ramiączkach, do tego rozpuszczone włosy. W rękach niesie kosz, w którym znalazła się jej malutka córka. Nic dziwnego, że w komentarzach posypały się komplementy:

Obie śliczne. Wyrazy szacunku dla pani mamy.

Cudna Pani Prezydentowa i jej córeczka również.

Najpiękniejsza i z klasą - zachwycają się.

Jolanta Kwaśniewska urodziła Aleksandrę, gdy miała 26 lat. Dziewczynka przyszła na świat w 1981 roku, dwa lata po ślubie rodziców. Panie łączą bardzo silne więzi, mają świetne relacje. W 2010 roku Ola przeprowadziła wywiad z mamą. Ta zapytała się jej wtedy, co by jej powiedziała, gdyby ta stwierdziła, że "że nie interesuje jej macierzyństwo". Ta odpowiedziała, że wyliczyłaby, co straci:

Noszenie dziecka pod sercem. Jego pierwsze ruchy. Zastanawianie się, jakie ono będzie. Trzymanie przy piersi. Bycie jednością. Doświadczanie mądrości naszego dziecka. To jest bardzo trudne do opisania. Ja byłam matką zakochaną w swoim dziecku od pierwszego momentu. Jako jedyna z koleżanek gotowałam ci pieluchy. Przywiozłam wielki gar, kupowałam płatki mydlane, perhydrol i stałam przy tym garze dwie godziny, bo uważałam, że twoja pupa jest tego warta. Miałaś chyba najbielsze pieluchy w całej Warszawie. I najlepiej wyprasowane przez twojego ukochanego ojca! Widziałam też, jaką wielką radość sprawiliśmy naszym rodzicom. To, że nasze dzieci mają dziecko, jest podwójnym cudem. Dziadkowie kochali cię miłością bezgraniczną. Dali ci wszystko to, czego z różnych powodów nie mogli dać nam - wyznała Jolanta Kwaśniewska.

W tej samej rozmowie odniosła się także do tego, że jest uznawana za ikonę stylu. Ze szczerością przyznała, że po prostu poznała siebie i wie, w czym czuje się najlepiej. Uważa, że tego można się nauczyć, ale warunkiem jest to, żeby docenić siebie.