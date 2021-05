Big Cyc wrócił do hitu z lat 90. "Makumba". Członek zespołu przerobił tekst i zaangażował do jego wykonania dzieci z Afryki. Choć cel akcji jest szczytny, to pomysł na jego wykonanie nie spodobał się większości komentujących - w tym nam. Głos postanowiła zabrać fundacja African Music School, która wydała oświadczenie w sprawie głośnej już przeróbki "Makumby".

Tiktokerka tłumaczy Big Cyc, dlaczego nowa wersja "Makumby" jest zła

African Music School wydaje oświadczenie w sprawie nowej "Makumby" Big Cyc

W oświadczeniu opublikowanym przez African Music School dowiadujemy się o kulisach powstania przeróbki utworu. Organizacja tłumaczy, że piosenka powstała w celu odciągnięcia myśli dzieci od konfliktu, jaki wybuchł w kraju na przełomie roku.

Na przełomie grudnia i stycznia wybuchła w kraju rebelia. Lokalni przywódcy chcieli nie dopuścić do ogłoszenia wyników wyborów prezydenckich. Ludność Bouar schroniła się wówczas na terenie klasztoru braci kapucynów. W tym czasie popłynął do nich niesamowity i niespodziewany strumień pomocy z Polski. Dzięki ofiarności ludzi mogliśmy kupić jedzenie, materiały sanitarne. W połowie stycznia pracownicy organizacji międzynarodowych policzyli ludzi, którzy schronili się w klasztorze. Było ich blisko 5000.

Piosenka powstała, kiedy dzieciom spodobał się fragment melodii "Makumby", jaką zagrał im trębacz Big Cyc Norbert Wardawy.

Cały ten czas Norbert i dwójka innych muzyków pracowali z dziećmi, aby odciągnąć ich myśli od tego, co mogło się wydarzyć. W tym czasie pojawił się pomysł nagrania coveru znanej piosenki zespołu Big Cyc - "Makumba". Norbert jest na co dzień muzykiem Big Cyc i zagrał dzieciom fragment melodii. Spodobało im się sformułowanie - „Polska - Afryka, Afryka - Polska". Spodobało się, ponieważ w Bouar ludzie wiedzą, że pomagają im Polacy. To setki indywidualnych darczyńców wspiera budowę szkoły, zbiórkę instrumentów muzycznych, dokonują wirtualnych adopcji oraz zapewniają naszym wychowankom pożywienie.

African Music School twierdzi, że utwór jest apelem o pomoc i prośbą o dostrzeżenie dzieci, o których mało mówi się w Polsce. Intencją organizacji jest zrzeszenie Polski i Afryki.

Nasza "Makumba" jest wołaniem o pomoc, o dostrzeżenie tych dzieci. W Polsce tak mało się mówi o ich sytuacji. W wyniku wojny domowej, która zakończyła się 2019 roku około jeden milion osób musiał opuścić swój kraj. Wielu do dziś przebywa w Kamerunie. Rodziny są rozdarte. Nie mają środków do życia. African Music School działa ponad podziałami. Do naszej szkoły może przyjść każde dziecko i otrzyma pomoc oraz szansę na naukę. To jest "nasza Makumba". To piosenka o nadziei i o przyjaźni między polskim zakonnikiem i dziećmi o których świat próbuje nie pamiętać.

Oświadczenie w kwestii kontrowersji wydał również zespół Big Cyc - możecie je przeczytać pod tym adresem.