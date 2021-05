Brad Pitt i Angelina Jolie po 11 wspólnych latach rozstali się w 2016 roku. Ich sprawa rozwodowa trwała aż trzy lata i zakończyła się dopiero w kwietniu 2019 roku. Na tym nie skończyła się ich batalia sądowa. Wciąż spierają się o prawa do opieki nad dziećmi i wszystko wskazuje na to, że jeszcze to potrwa. Podczas kolejnej rozprawy sądowej miały zeznawać ich dzieci, z czego aktorka bardzo się cieszyła. Niestety zbyt wcześnie.

Angelina Jolie jest wściekła na decyzję sądu

Angelina Jolie tuż po rozstaniu z Bradem Pittem mówiła głośno o tym, że ten był agresywny wobec niej oraz dzieci, a w ich domu miało dochodzić regularnie do przemocy. Śledztwo FBI nic takiego nie wykazało, jednak aktorka nie poddała się i chciała udowodnić swoje racje w sądzie.

W realizacji planu aktorki miały pomóc jej dzieci. Kilka miesięcy temu wyszło na jaw, że przed sądem w Kalifornii będzie zeznawać trójka najmłodszych pociech. Ponoć miało stać się tak na ich wyraźną prośbę, z czego Angelina Jolie bardzo cię ucieszyła.

Sędzie John Quderkirk nie zgodził się jednak na przesłuchiwanie dzieci. Jak donosi "Daily Mail" 25 maja prawnicy Angeliny Jolie złożyli odpowiednie dokumenty, aby odwołać się od decyzji sędziego. Aktorka uważa, że sędzia odmawia jej prawa do uczciwego procesu, a jego decyzja o niedopuszczeniu do składania zeznań małoletnich na ich wyraźną prośbę jest bezprawna. Wszystko wskazuje na to, że spór sądowy Angeliny Jolie i Brada Pitta o opiekę nad dziećmi sporo jeszcze potrwa.

