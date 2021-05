Dziennikarka w programie na żywo nie wytrzymała. Powiedziała, co myśli o Harrym. "Dobrze wie, że rani babcię"

Allison Langon to australijska reporterka, która jest współgospodynią programu śniadaniowego "Nine Network Today". Podczas odcinka na żywo rozmawiała z królewskim ekspertem Chrisem Shipem o postawie księcia Harry'ego. Zanim dopuściła go do słowa, skrytykowała 36-latka i stwierdziła, że świadomie rani królową Elżbietę.

Dziennikarka uderza w księcia Harry'ego

Ponieważ książę Harry ujawnia coraz to nowe rewelacje na temat rodziny królewskiej, pojawia się coraz więcej głosów oczekujących na reakcję królowej. Wiele osób zastanawia się, dlaczego - po tym, jak książę Harry opuścił Wielką Brytanię, by uciec przed wścibską prasą - teraz stale pojawia się na pierwszych stronach gazet. Jedną z takich osób jest Allison Langdon, która w programie na żywo nie zostawiła na księciu suchej nitki.

Jeśli Harry wie, że rani swoją babcię, dlaczego, u licha, ciągle udziela tych wywiadów? - zapytała.

Zanim Chris Ship zdążył odpowiedzieć, gospodyni przedstawiła własną opinię.

Opuścił Wielką Brytanię, aby uciec od prasy i kontroli, ale nie może się powstrzymać, aby trafiać na nagłówki gazet - stwierdziła.

Brytyjczyk, który pracuje jako reporter dla ITV, a od 2017 zajmuje się tematyką związaną z royalsami, nie był zdziwiony opinią prezenterki.

Faktycznie są osoby, które uważają, że książę Harry sam narusza swoją prywatność - stwierdził dziennikarz.

Przypomnijmy, że w marcu Meghan Markle i książę Harry udzielili szokującego wywiadu Oprah Winfrey, podczas którego zarzucili rodzinie królewskiej rasizm i obojętność, a niedawno w rozmowie z Daxem Shepardem wnuk królowej stwierdził, że życie przed megxitem było "mieszanką "The Truman Show" i zoo".