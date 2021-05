Małgorzata Rozenek regularnie pokazuje fanom fragmenty ze swojego życia prywatnego na Instagramie. "Perfekcyjna" już jakiś czas temu wspominała, że prowadzi rozmowy na temat własnego reality show w stylu "KUWTK". Gosia przyznała, że odrzuciła tę propozycją, a wszystko za sprawą pieniędzy. Na razie nie mamy co liczyć na "Keep up with Majdans".

