Trzej synowie Ostrowskiej-Królikowskiej na wspólnym zdjęciu. Fani: Jan to cały tata

Małgorzata Ostrowska-Królikowska jest aktywna w mediach społecznościowych. Na Instagramie chętnie pokazuje prywatne zdjęcia. Jakiś czas temu pochwaliła się, jak wygląda jej kuchnia. Aktorka znana szerszej publiczności z "Klanu" publikuje też rodzinne fotografie. Niedawno podzieliła się z fanami kadrem, na którym widać jej trzech synów.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska pochwaliła się kuchnią. Jest przytulnie

Małgorzata Ostrowska-Królikowska dumna z synów

Małgorzata Ostrowska-Królikowska i nieżyjący już Paweł Królikowski doczekali się pięciorga dzieci. Antek Królikowski, najstarszy z nich, jest uznanym aktorem, młodszy syn Jan spełnia się natomiast jako kompozytor. 22-letnia Julia również jest znana, a to dzięki roli Kasi Lubicz w "Klanie". 19-letnia Marcelina oraz 14-letni Ksawery są mniej medialni. Ich znana mama od czasu do czasu chwali się jednak zdjęciami, na których pozują. Tym razem Ostrowska-Królikowska pokazała kadr, na którym widać jej synów. Ci są do siebie niezwykle podobni.

Bracia. Love. Brat to brat, od małego tyle lat - napisała aktorka pod zdjęciem.

Gwiazdy i fani komentują

Pod postem szybko pojawiło się wiele komentarzy. Synowie aktorki doczekali się komplementów. O te pokusili się nie tylko fani Ostrowskiej-Królikowskiej, lecz także jej koleżanki z branży show-biznesowej.

Cuda wielkie! Duma! - napisała Agata Młynarska.

Super chłopaki - zachwycała się Hanna Śleszyńska.

Cudni - komplementowała Joanna Moro.

Fani natomiast podkreślali, że bracia są do siebie coraz bardziej podobni.

Jak ci Królikowscy to robią, sami przystojniacy.

Genów nie oszukasz, wszyscy podobni.

Jan to cały tata - czytamy.

W też dostrzegacie to podobieństwo?