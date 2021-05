Zofia Zborowska nagrała specjalne wideo, będące odpowiedzią na jej niezbyt korzystne zdjęcia z wyjścia po zapiekankę. Była wówczas w nie najlepszym humorze, bez makijażu i w dresie. Sądząc po jej komentarzu do postu widać, że bardzo poruszyły ją fotografie, które znalazły się wówczas w sieci. W kontrze do nich razem z Aleksandrą Domańską stworzyła wideo, na którym w pełnym makijażu i balowych sukniach zajadają przysmaki na "Zbawixie".

Zofia Zborowska w naturalnej sesji w ciąży. Leży na kanapie, obok pies

Zofia Zborowska walczy z nienawiścią

Nagranie Zofii Zborowskiej jest pewnego rodzaju walką z niektórymi portalami, które udostępniły jej niekorzystne zdjęcia. Uważa, że publikowanie tego typu ujęć zwyczajnie ma na celu sprawić, by poczuła się ze sobą gorzej, a pełne barwnych sformułowań nagłówki dodatkową zwracają uwagę na konkretne elementy ubioru albo ciała. Nie podoba jej się podkreślanie tego, że ktoś wygląda źle, ale również zwracanie uwagi, kiedy ktoś wygląda korzystnie.

Od dłuższego czasu przyglądamy się, z jakim wyrafinowaniem media manipulują wizerunkiem KOBIET. Zapraszają nas do narodowego tańca nienawiści. Ta subtelna przemoc emocjonalna ma mało subtelne skutki. Najpierw pomalutku zaczynamy nienawidzić siebie nawzajem, swoich ciał, marzeń, osiągnięć, aby nagle obudzić się z poczuciem wszechogarniającej beznadziei. "Ciężarna Zborowska taszczy siatki", "Pani Iksińska paraduje w kozakach, eksponując szczupłe nogi w ultrakrótkich szortach", "Tamta i owamta chwali się wąską talią o poranku", "Przez ciążę Domańskiej aktorzy nie mają co jeść", "Dorodny biust Farnej cierpliwie pozuje do zdjęć z fanami".

Uważa, że to powinno się zmienić. Mimo że takie sformułowania mogą nie budzić niepokoju, sugeruje, że przyzwyczailiśmy się do oceniania w taki sposób. Zborowska zapewnia, że zdjęcia z zapiekanką stały się pretekstem do nagrania komicznego wideo z Domańską, jednak absolutnie nie oznacza to dystansu do całej sytuacji.

Dla nas kolejny "niewinny news" stał się pretekstem do kreatywnego spotkania z przyjaciółmi. Dystans? Uwierzcie nam, że cholernie ciężko go złapać, gdy po takich "artykułach" dostajemy wiadomości typu "wstyd mi za takie kobiety jak ty". Wiele kobiet autentycznie nie radzi sobie z kolejnymi cichymi atakami portali plotkarskich pod ich adresem. (...) Chętnie zaprosimy was do refleksji na ten temat.

Zborowska wyprostowała włosy. "Troszkę się zrobiło m jak miłość". Mówi o cerze w ciąży

Nie unikniemy tego, że będą powstawały kolejne teksty o tym, co gwiazdy zamieszczają w sieci, jak wyglądają na evencie czy nawet spacerze. Wydaje się jednak, że kluczem jest tutaj zachowanie pewnych granic w ubieraniu tego w słowa - bez prześmiewania, hejtu czy wytykania.

