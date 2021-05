Trzeci sezon reality-show "Hotel Paradise" dobiega końca. Program dostarczył widzom sporą dawkę emocji, intryg i niespodziewanych zwrotów akcji. W poprzednim rozdaniu odpadła Bibi, którą wyeliminowała Ola. W sieci pojawiły się też przecieki związane z finałem, ale internauci sami również typują, kto ostatecznie wygra show..

"Hotel Paradise": Widzowie typują zwycięzców

Wielki finał trzeciej edycji "Hotel Paradise" będzie miał miejsce 3 czerwca. To wtedy dowiemy się, który uczestnik zwycięży. Ostatnio na wyspę powróciła Ola, która dzięki złotemu immunitetowi miała możliwość wyeliminowania jednej osoby. Padło na Bibi, którą od początku typowano na faworytkę w finale.

Internauci podzielili się swoimi typami osób, które według nich wygrają program. Przy okazji nie zostawili suchej nitki na Oli, która uchodzi za "czarny charakter" tej edycji. Z pewnością jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych osób w programie, a jej powrót na wyspę spotkał się ze sporym niezadowoleniem ze strony widzów. Dodatkowo to właśnie ona będzie decydować, kto ma jeszcze na ostatnią prostą wrócić do programu - widzowie podejrzewają, że będzie to jej były partner, wyrzucony z show wiele dni temu.

Fani są zdania, że produkcja show rzekomo już dawno ustaliła, że to Ola wygra w finale.

Jeśli Olka wygra, to jest ustawka i to byłoby słabe.

Ale nie fair. Dlaczego akurat Olka ma kogoś przywracać? Sama została wywalona...

I oczywiście możliwość przywrócenia kogoś dostaje Olka. Może w ogóle produkcja da jej i Michałowi złoty bilet do finału, bo tak to niestety wygląda. Olka może wywalać kogo chce, Olka może przywrócić swojego chłopaka. Żałosne, inni uczestnicy muszą walczyć cały program, tworzyć związki, kombinować na rajskich, żeby nie odpaść. A Ola proszę, wszystko na tacy podane od produkcji - czytamy.

A Wy jak uważacie? Kto wygra program?