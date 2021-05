Halina Mlynkova usunęła się w cień po odejściu z "The Voice of Poland". Wyleciała do Czech i spełniała się w roli matki oraz żony. Kilka miesięcy temu na jaw wyszło jednak, że plotki na temat kryzysu w jej małżeństwie okazały się prawdziwe, a gwiazda szybko została zauważona na ulicach Warszawy z nowym partnerem. Para aktualnie przygotowuje się do narodzin dziecka. Jak wygląda aktualnie Halina? Kwitnie!

Choć Halina Mynkova jest w ciąży, nie ma zamiaru rezygnować z pracy. Właśnie przygotowuje się do dwóch występów w TVP. 26 maja zaśpiewa podczas wydarzenia "Nie ma jak u mamy", a 30 maja razem z kolegami z branży odda hołd śp. Krzysztofowi Krawczykowi podczas koncertu "Pamiętam ciebie z tamtych lat". Nie dziwi więc, że artystka odwiedziła salon zaprzyjaźnionej projektantki w celu znalezienia pięknej kreacji. Viola Piekut uchyliła rąbka tajemnicy i pokazała, w czym już niedługo zobaczymy na scenie Mlynkovą.

Nasz anioł - napisała pod nagraniem, które wykonała podczas przymiarek z Haliną.

Polsko-czeska gwiazda ma na sobie białą sukienkę za kolana, która pięknie podkreśla ciążowe krągłości. Halina zdecydowała się wybrać projekt z głębokim dekoltem oraz bufiastymi, długimi rękawami. Internauci są zachwyceni.

Pięknie! Bardzo jej pasuje.

Cudo!

Jeśli ślub kiedy, to tylko w tej sukni! - dodała jedna z pań.

Kto jest ojcem drugiego dziecka gwiazdy? To znany muzyk i instrumentalista Marcin Kindla. Z kolei ojcem siedemnastoletniego syna Haliny, Piotra, jest aktor i prezenter telewizyjny, Łukasz Nowicki.