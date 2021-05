Agata Młynarska to jedna z gwiazd polskiego show-biznesu, które w obliczu pandemii koronawirusa, postanowiły wyjechać za granicę i zagrzać tam miejsce na dłużej. Choć przygoda, jaką przeżyła w Hiszpanii, zmieniła jej życie, to powrót do Polski nie okazał się wcale tak trudny, jak się tego spodziewała.

Agata Młynarska czule o fanach i powrocie do Polski

Agata Młynarska miała spędzić na Półwyspie Iberyjskim zaledwie dwa tygodnie. Krótkie wakacje zamieniły się jednak w osiem długich miesięcy. Po powrocie do kraju prezenterka zrozumiała, jak tęskniła za domem.

Pierwszy dzień w Polsce po ośmiomiesięcznej przerwie. Hiszpańska przygoda zmieniła moje życie. Ale tu, w mojej Warszawie, jest też moje serce. Są przyjaciele, rodzina i wspaniali lekarze. Stęskniłam się bardzo. Za szumem ulicy, kwitnącymi kasztanami, warzywniakami, w których ceny przyprawiają o zawrót głowy.

Młynarska zwróciła się też bezpośrednio do swoich fanów i nawiązała do swojego stanu zdrowia. Prezenterka zmaga się z chorobą Leśniowskiego-Crohna, czyli przewlekłym zapaleniem jelit.

Bardzo wam dziękuję za wsparcie, serdeczność, każdy dobry wpis. Zwłaszcza jak stawy napieprzają, boli jak cholera, to od razu lepiej się robi na duchu.

Fani Agaty natychmiast odpowiedzieli na jej nowy post.

Jest pani dla mnie inspiracją pozytywnego spojrzenia na świat.

Oglądam panią z Niemiec i tłumaczę mężowi, jaką pani jest cudowną osobą, ikoną polskiego dziennikarstwa, tak wiele lat niezmienna, cudowna - czytamy w komentarzach.

Agata Młynarska nie marnuje ani chwili. Korzystając z wolnych terminów, we wtorek zaszczepiła się przeciwko koronawirusowi.