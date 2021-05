Wiosna sprzyja metamorfozom, co chętnie w swoich mediach społecznościowych udowadniają nam gwiazdy rodzimego show-biznesu. Wiele z nich z nadejściem cieplejszych dni postanowiło odświeżyć swój kolor włosów. Olga Bołądź niedawno pochwaliła się wizytą u fryzjera. Aktorka zdecydowała się przefarbować na blond. Nie była to jedynie jej fanaberia, a metamorfoza specjalnie do nowej roli filmowej. Sama zainteresowana zagra w nowej produkcji "Miłość na pierwszą stronę" w reżyserii Marii Sadowskiej.

REKLAMA

Zobacz wideo "Trzy lata bez farby właśnie dobiegły końca". Olga Bołądź relacjonowała swoją wizytę u fryzjera

Olga Bołądź prezentuje nową fryzurę

Olga Boładź pojawiła się w studio "Dzień Dobry TVN". Gdy tylko wyszła z budynku, chętnie pozowała zebranym tam fotografom. O stylizację aktorki zadbała Karolina Domaradzka, która w rozmowie z Plotkiem opowiedziała nieco więcej na temat tego, co miała na sobie Olga Bołądź.

Olga promowała dziś warsztaty na temat kobiecej pewności siebie autorstwa Fundacji Gerlsy, której jest współzałożycielką, także postawiłyśmy na bardzo mocny modowy look w czarnym kolorze inspirowany szerokimi ramionami charakterystycznymi dla lat 80. i minifasonami z lat 90. Całość dopełniła biżuteria w złotym i srebrnym kolorze oraz jasne sandałki z paseczków - mówiła w rozmowie z Plotkiem Karolina Domaradzka.

Ewa Farna wydała "Ciało". "Blizny jak stary film". Mówi o krytyce i przytykach

Jak się okazuje, czerń będzie bardzo modna w tym sezonie. Karolina Domaradzka zwróciła również uwagę na to, że kobiety chętnie wybierają ten kolor, gdy chcą zaznaczyć swoją niezależność, jak było to w przypadku księżnej Diany.

Czerń to silny trend wybiegowy 2021 roku symbolizujący kobiecą siłę, jej seksualność i feminizm. Czerń uwielbiała również księżna Diana, wybierając ten kolor za każdym razem, kiedy chciała zaznaczyć swoją niezależność - pierwszy raz przeciwstawiając się brytyjskiej rodzinie królewskiej podczas uroczystości zaręczyn z księciem Karolem, a później kiedy dowiedziała się o jego zdradzie (tak zwana czarna "sukienka zemsty") - dodała stylistka.

Dlatego właśnie czarny komplet był idealny tego dnia dla Olgi Bołądź.

Pomyślałam, że ten kolor idealnie odda pewność siebie Olgi, z której zresztą jest znana i idealnie nawiąże do tematyki warsztatów, które promuje Fundacja Gerlsy - podsumowała Domaradzka.

Podoba wam się stylizacja Olgi Bołądź? Dajcie znać w komentarzach, a po więcej zdjęć aktorki zajrzycie do naszej galerii.

"Przyjaciele". Między Jennifer Aniston i kolegą z planu odżyły uczucia? "Lecą iskry"

ZOBACZ TEŻ: Syn Małgorzaty Rozenek skończył 11 lat. Tort klasyczny, ale Tadeusz był zafascynowany prezentem. "Co zdjęcie to więcej narodu"