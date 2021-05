Wygląda na to, że wrażliwość społeczna zespołu Big Cyc zatrzymała się tam, gdzie jego kariera - w latach 90. ubiegłego wieku. Zespół postanowił wesprzeć szkołę African Music School w Republice Środkowoafrykańskiej, która korzysta z pomocy wolontariuszy-muzyków chętnych do uczenia dzieci. Szkoła zapewnia podopiecznym posiłek, a także naukę śpiewu, angielskiego oraz gry na instrumentach. Zbierane są pieniądze na dzieciaki, akcji zaś towarzyszy znana sprzed lat piosenka Big Cyc, "Makumba". Cel jest piękny i szczytny, ale jego wykonanie - niekoniecznie. W nagranym przez Big Cyc spocie aż roi się od uprzedzeń, stereotypów, rasowej wyższości i pogardliwego spojrzenia względem Afryki - czyli jest dokładnie to samo, co było w oryginalnej wersji utworu, tylko teraz jest gorzej. A przecież powinniśmy być o ponad 20 lat mądrzejsi...

REKLAMA

Zobacz wideo Schnepf: Problem rasowy w USA wciąż jest żywy

Ewa Farna wydała "Ciało". "Blizny jak stary film". Mówi o krytyce i przytykach

Big Cyc wraca do hitu "Makumba". Teraz wykonują go afrykańskie dzieci

Tekst do przeróbki - kontrowersyjnego już w pierwszej wersji - utworu "Makumba" śpiewa czarnoskóry chłopiec, który przedstawia się, że jest z Afryki, w której "nie ma nic, tylko kurz na ulicach".

Cześć, jestem Clother i jestem z "Africa". Nie ma tu nic, tylko kurz na ulicach. Żyraf i słoni od dawna tu nie ma. Ogólnie to wielka bieda.

Przypominamy, że Afryka to ogromny kontynent, który jest domem dla 53 krajów. Tak wielki obszar jest o wiele bardziej złożony niż proste hasła w stylu: kurz na ulicach, nicość, bieda. Określanie po raz kolejny Afryki jako jednorodnego i zmagającego się z biedą obszaru jedynie utrwala stereotypy. Choć wymienione problemy istnieją, to nie każdy Afrykanin jest w potrzebie i nie każdy kraj afrykański przeżywa kryzys. Niestety, dalej w tekście jest jeszcze gorzej:

Pewnego dnia pojawił się "białas". Powiedział, że zrobi tu hałas. On nas nauczył, by w naszej dłoni znalazł się instrument zamiast broni.

Temu fragmentowi utworu wtóruje teledysk, w którym do czarnoskórych dzieci podjeżdża wielką furą - niczym na białym koniu - mężczyzna z Europy. Te rzucają się na niego, a "biały pan" z uśmiechem spogląda na nie zza kierownicy. Kult białego człowieka i kompleks białego zbawcy? Mało powiedziane. Dalej wykonawca zaczyna wymieniać, co zawdzięcza białemu człowiekowi. Spoiler: wszystko.

To dzięki wam zmieni się świat. To dzięki wam ma on mniej wad. To dzięki wam brzuszek jest pełen. To dzięki wam jesteśmy w niebie.

I tak, Republika Środkowoafrykańska daleka jest od komfortowych warunków dla kogokolwiek. Polskie MSZ wprost przestrzega przed podróżowaniem w tamten rejon, zwraca uwagę na grupy rebelianckie i praktycznie nieistniejącą władzę publiczną. Ale tego typu słowa to nic innego jak infantylizowanie potrzeb tamtego regionu. Chcecie pomóc? Super, ale czy trzeba koniecznie śpiewać, że dzięki "białasom" w dłoniach dzieciaków znajdą się instrumenty zamiast broni? I to jeszcze na melodię "Makumby". Sam Skiba nie tak dawno temu stwierdził w rozmowie z Wideoportalem, że "dzisiaj "Makumba" byłaby na pewno źle rozumiana", sam zespół zaś "nie napisałby takiej piosenki" teraz. Chyba kolega z zespołu nie słyszał tych słów swojego frontmana...

Internauci krytykują utwór. W komentarzach pod teledyskiem aż roi się od opinii wyrażających niedowierzanie, że nikt nie powstrzymał zespołu i zaangażowanych w projekt przed publikacją piosenki z teledyskiem.

Drogi Big Cycu, jest 2021 rok. Makumba nie przejdzie. Biali zbawiciele też nie.

Co tu się od***ało, to serio nie wiem.... Dramat. Tyle osób czuwało nad tym projektem. Czy nikomu nie przyszło do głowy jak bardzo jest szkodliwy?

Tak obrzydliwych i rasistowskich słów dawno nie słyszałam i jeszcze wkładać to w usta dzieci. Dramat i żenada.

Kollarik odszedł z "M jak miłość". Teraz wrócił na plan. Wygląda inaczej. Fanki oniemiały

Zespół na razie co nie odniósł się do kontrowersji. A my mimo całej mocno obrzydliwej akcji promocyjnej, zachęcamy do zajrzenia na stronę zbiórki. Szczerze wierzymy, że wpłacone na szkołę pieniądze naprawdę pomogą dzieciakom, które tej pomocy potrzebują.