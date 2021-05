Maffashion od ponad ośmiu miesięcy jest mamą Bastiana. Na Instagramie od czasu do czasu dodaje zdjęcia z synkiem. Ostatnio podzieliła się z fanami problemem, z którym zmaga się wiele matek po porodzie - chodzi o wypadanie włosów.

Maffashion mówi o wypadaniu włosów po porodzie. Jak sobie z tym radzi?

Julia Kuczyńska odniosła się do pytań fanów. Przyznała, że dostaje wiele wiadomości, w których jest pytana o stan włosów kilka miesięcy po porodzie. Na InstaStories pokazała, jak obecnie wyglądają jej włosy.

Włosy zazwyczaj dopiero po urodzeniu wypadają - nie da się tego zatrzymać. Oczywiście czytałam o takich paniach, które nie zauważyły żadnego wzmożonego wypadania włosów. Szczęściary. Zazdro! - napisała Maffashion na Instagramie.

Influencerka radzi, by wzmacniać kosmyki preparatami do skóry głowy i zadbać o siebie od wewnątrz, przyjmując witaminy. Jednak zastrzega, że nie wszystko można stosować podczas karmienia piersią i zaleca ostrożność.

Wydaje mi się jednak, że mamy tu do czynienia z mocno indywidualną sprawą i najlepiej zgłosić się np. do trychologa. Czyli jak zawsze - lekarz, lekarz - napisała Maffashion.

Dodała także, jak to było w jej przypadku oraz co robi, by zatrzymać proces wypadania włosów.

U mnie włosy zaczęły wypadać przeraźliwie obficie w trzecim-czwartym miesiącu po urodzeniu Bastka. Teraz odrastają jak szalone. Wypadanie się zatrzymało. Psikam kilka razy w tygodniu skórę głowy aptecznymi specyfikami. Łykam (w miarę systematycznie) witaminy itd. Tyle. Reszta biologia - opowiedziała o sobie blogerka.

Przyznała także, że przestała farbować włosy na blond przez odrastające tzw. baby hair. Obecnie ma naturalny odrost.

Mam naturalne włosy u nasady, bo zwyczajnie fryzjer nie ma jak "złapać" tych krótkich włosków. Ale to luz, włosy wzmacniają się, odpoczną - dodała.

