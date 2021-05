Na tę chwilę fani serialu "Przyjaciele" czekali ponad 17 lat. Już 27 maja swoją premierę na HBO GO będzie miał odcinek specjalny, w którym znów zobaczymy całą paczkę z Central Perk. Odkąd aktorzy ponownie spotkali się na planie, media bacznie przyglądają się ich poczynaniom. Teraz wyciekły informacje zza kulis dotyczące Jennifer Aniston i Davida Schwimmera.

Zobacz wideo "Friends: Reunion". Zobacz zwiastun nowego epizodu serialu "Przyjaciele"!

"Przyjaciele". Co łączy Jennifer Aniston i Davida Schwimmera?

Jak donosi "New Idea" między Aniston i Schwimmerem odżyły dawne uczucia. Choć przez wiele lat grali parę, która stale schodziła się i rozstawała, to po zakończeniu emisji sitcomu wcale nie utrzymywali bliskich kontaktów. To miało się zmienić podczas spotkania na planie nowego odcinka.

Odkryli, że mają ze sobą znacznie więcej wspólnego, teraz gdy minęło tyle czasu. Często można ich było spotkać sam na sam w przyczepach. Pozostali członkowie obsady nie mogli nie zauważyć, że to pierwszy raz, kiedy oboje są singlami w tym samym czasie od ponad 20 lat i między nimi lecą iskry - czytamy na łamach tabloidu.

Ponoć napięcie pomiędzy aktorami można było odczuć już podczas kręcenia zwiastuna. Na nagraniu widać, jak serialowy Ross delikatnie obejmuje aktorkę w pasie. Osoba z produkcji zdradziła, że spotykając Schwimmera, Jennifer Aniston poczuła, że jego gotowa rozpocząć kolejny etap w życiu.

Jen naprawdę cieszyła się z ich wspólnego czasu. Nie myślała o nim odkąd przestali kręcić serial, ale teraz zobaczyła go w nowym świetle - możemy przeczytać.

Jennifer Aniston i David Schwimmer w drugim sezonie serialu 'Przyjaciele' Fot. BE&W

Jennifer i Davida zbliżyły ponoć podobne doświadczenia. W 2018 roku aktorka rozstała się z Justinem Theroux, a rok wcześniej Schwimmer sfinalizował rozwód z żoną. Teraz oboje są wolni i znów pojawili się na swojej drodze.

