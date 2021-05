Książę William nie miał ostatnio powodów do śmiechu. Brytyjskie media donoszą, że starszy syn Diany był wściekły i ponury, czemu winne są ostatnie publiczne wypowiedzi księcia Harry'ego. Przepaść między braćmi rośnie i póki co nic nie wskazuje na to, że będą mogli się dogadać. W tych trudnych momentach książę William znalazł jednak trochę radości. Wszystko dzięki księżnej Kate.

REKLAMA

Ponury książę William widziany po nowym wywiadzie księcia Harry'ego. Eksperci ostrzegają

Zobacz wideo Księżna Kate i książę William założyli konto na YouTube. Książę ostrzega żonę: Musisz uważać, co mówisz

Książę William śmieje się z księżnej Kate: Proszę wyłączcie to

Książę William i księżna Kate w ramach obowiązków służbowych wyjechali do Szkocji. Małżonkowie odwiedzili już Pałac Holyrood, wspierali jedną z tamtejszych kawiarni, aby pomóc w przygotowaniu posiłków dla potrzebujących rodzin z Edynburga. W poniedziałek 24 maja pojawili się też w ośrodku Heavy Sound, który współpracuje z Scottish Violence Reduction Unit, która przeciwdziała przemocy wśród młodzieży i szuka jej przyczyn. Podopieczni ośrodka są zachęcani do przeróżnych kreatywnych aktywności, w ten sposób ich agresja ma być redukowana. I tak między innymi uprawiają sport, naprawiają rowery czy też tworzą własną muzykę.

Kate i William spotkali się w ośrodku z jego z menedżerem. Thilo Pfander namówił Kate, żeby spróbowała swoich sił w tworzeniu elektronicznej muzyki. Księżna nie od razu się zgodziła, ale William ją zachęcał. Niestety, szybko pożałował, że dopingował żonę, bo okazało się, że księżna nie ma muzycznej wrażliwości. Kate stworzyła utwór z ciężkim basem i przeszywającym dźwiękiem syntezatora. William nie mógł powstrzymać śmiechu.

Co to jest? - śmiał się.

A później zrecenzował:

Brzmiało jak kot. Może się przyjemnie... za jakieś sto lat!

Po chwili prosił jednak o wyłączenie muzyki Kate.

Proszę wyłączcie to, bolą mnie uszy.

Kate oddała hołd Dianie. Wskoczyła w chabrowy zestaw, ale postawiła na inne dodatki

A co na to Kate? Okazuje się, że miała podobne zdanie na temat swojej muzycznej twórczości i zgodziła się z mężem.

Okropna piosenka, usuńcie to, usuńcie - powtarzała, śmiejąc się.

Cała sytuację zarejestrowały kamery, a nagranie pojawiło się w mediach społecznościowych książęcej pary.

Można już wykluczyć karierę muzyczną. Scottish Violence Reduction Unit niech kontynuuje swoją niesamowitą pracę, ale prosimy usuńcie tę muzykę - czytamy na Instagramie Kate i Williama.

Jak widać księżna i książę Cambridge mają nie tylko poczucie humoru, ale też potrafią śmiać się z samych siebie.