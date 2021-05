Pod koniec 2020 roku Elliot Page postanowił podzielić się ze światem bardzo osobistym wyznaniem. Aktor ujawnił, że przez 33 lata był uwięziony w ciele kobiety, choć tak naprawdę czuł się mężczyzną. Tym wyznaniem rozpoczął swoją przemianę, której efekty możemy oglądać teraz na Instagramie.

Elliot Page chwali się umięśnionym ciałem po przemianie

Elliot Page opublikował zdjęcie zrobione przy basenie. Mężczyzna zapozował w samych szortach, prezentując swoje umięśnione ciało. Aktor pokazał też klatkę piersiową, na której można dostrzec blizny powstałe po usunięciu piersi:

Pierwsza kąpiel trans - napisał na Instagramie.

Od momentu oznajmienia, że jest osobą transpłciową, Page wprowadzał zmiany stopniowo. Najpierw poprosił najbliższych, by zwracali się do niego nowym imieniem - Elliot, oraz aby w rozmowach używali w stosunku do niego zaimków w formie męskiej. Kolejnym krokiem była korekta płci oraz operacja usunięcia piersi.

To całkiem zmieniło moje życie. Dzięki tej operacji poczułem wolność od totalnego piekła, którym było dojrzewanie. Dopiero teraz mogę rozpoznać siebie, gdy patrzę w lustro - wyznał w jednym z wywiadów.

Nowe zdjęcie pokazuje, że Elliot z dumą prezentuje mięśnie i efekty operacji. Wspierają go też przyjaciele z branży.

Udanego lata! - napisała Julianne Moore.

Wyglądasz świetnie, a przede wszystkim jesteś szczęśliwy - dodała aktorka Nina Dobrev.

Hot! - skomentowała Miley Cyrus.

Przypomnijmy, że aktora mogliśmy zobaczyć w wielu produkcjach, m.in.: "Juno", "Amerykańska zbrodnia" czy "Pułapka". Powstaje także kolejna część serialu "Umbrella Academy", gdzie Elliot Page ponownie wcieli się w cis-dziewczynę Vanyę Hargreeves, jak informuje serwis "Variety".