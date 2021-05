Kim jest Victoria De Angelis z zespołu Maneskin? Młoda basistka podbiła Eurowizję

Włoski zespół Maneskin z dnia na dzień znalazł się w centrum zainteresowania międzynarodowego show-biznesu. Wszystko za sprawą wygranej w konkursie Eurowizji. Rockowa piosenka "Zitti e buoni" podbiła europejską scenę i pozostawiła w tyle rywali z innych krajów. Charyzmatyczni członkowie zespołu zwrócili na siebie uwagę nie tylko muzycznym talentem, ale też wyglądem. Szczególne zainteresowanie zwróciła grająca na gitarze basowej Victoria De Angelis. Młoda basistka jest barwną osobowością w zespole.

Kim jest Victoria De Angelis z Maneskin?

Victoria ma 21 lat. Zespół Maneskin utworzyła z grupą przyjaciół, gdy miała zaledwie 16. Wówczas swoje występy grupa zaczynała od grania na ulicy. Młoda basistka gry na gitarze uczyła się od ósmego roku życia. Urodziła się w Rzymie, lecz pochodzi z Danii. Nazwa zespołu została zaczerpnięta właśnie z języka duńskiego, na cześć Victorii. Słowo "maneskin" z duńskiego oznacza światło księżyca. Gitarzystka przyciąga wzrok jako jedyna kobieta w zespole. Lubi drapieżny wygląd na scenie i mocny makijaż. Prywatnie deklaruje się jako lesbijka, w ubiegłym roku była w związku z kobietą o imieniu Naca. Wielokrotnie łączona była z wokalistą Maneskin, Damiano Davidem - oboje jednak zaprzeczali, by kiedykolwiek łączyło ich romantyczne uczucie.

Victoria De Angelis szybko zyskała popularność we Włoszech. Rok po założeniu zespołu, wraz z pozostałymi członkami wzięła udział we włoskiej wersji programu "X factor". Maneskin dotarł do finału i zajął drugie miejsce. Od tamtej pory Victoria wraz z zespołem zaczęła odnosić sukcesy. Maneskin wygrał tegoroczny festiwal w San Remo, a wygrana w Eurowizji zapewniła rozgłos na cały świat. Obecnie konto Victorii na Instagramie obserwuje już milion osób. W ostatnim czasie gitarzystka pojawiła się na okładce włoskiego magazynu "Elle".