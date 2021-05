Roksana Węgiel i jej mama udzieliły wywiadu dla magazynu "Party". W trakcie rozmowy Roxie wyznała z jakimi przeciwnościami musiała borykać się na początku swojej kariery, a jej mama wyjawiła obawy, jakie miała w związku z szybkimi sukcesami młodej piosenkarki.

Roksana Węgiel szczerze o pracy w show-biznesie

Młoda gwiazda przyznała, że za sławę i popularność zapłaciła słoną cenę. Był moment, w którym miała już wszystkiego dość.

Poczułam, że już nie daję rady. Wokół słyszałam tylko nierealne do spełnienia oczekiwania, dostawałam kolejne zlecenia. Serio, mam poczucie, że niejedna dorosła osoba już by tego nie pociągnęła. Pracowałam bardzo dużo. Przecież nie jestem robotem.

Mama Roksany, pani Edyta, zwróciła uwagę, że wielu ludzi traktuje młodą wokalistkę jak dorosłą kobietą, a przecież ona ma tylko 16 lat. Hejt, z którym nie raz się mierzyła, negatywnie wpływał na jej psychikę.

Po czasie wszystko wracało jak bumerang, w zupełnie nieoczekiwanych sytuacjach. Przychodził kryzys i nagle Roksana odreagowywała słowa, które o sobie usłyszała. Ludzie często traktują moją córkę jak dorosłą, zapominając, że ona jednak ma 16 lat.

Roksana wyznała, że w trudnych chwilach może liczyć na wsparcie ze strony rodziców, co niezwykle jej pomaga w przezwyciężaniu kryzysów związanych z karierą.

Na szczęście rodzice byli przy mnie i widzieli, co się ze mną dzieje. Oni zawsze mnie wspierają.

Przypominamy, że Roksana Węgiel dała poznać się szerszej publiczności dzięki udziale w pierwszej edycji "The Voice Kids" jesienią 2017 roku, kiedy miała zaledwie 12 lat. Podczas przesłuchań w ciemno zachwyciła jurorów śpiewając przebój "Halo" z repertuaru Beyonce. Trafiła wówczas pod skrzydła Edyty Górniak, która doprowadziła ją do zwycięstwa w show.

Rok po udziale w "The Voice Kids" Roksana została wybrana reprezentantką Polski na Eurowizję Junior w Mińsku na Białorusi. 13-letnia wówczas dziewczyna zaśpiewała piosenkę "Anyone I Want to Be", zdobywając tym samym pierwsze miejsce w konkursie.