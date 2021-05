"Hotel Paradise". Panowie polegli w teście z wiedzy ogólnej. "Krzysztof to chyba nawet nie zdał matury"

Im bliżej końca programu "Hotel Paradise", tym większe emocje towarzyszą uczestnikom randkowego show. W jednym z poprzednich odcinków dziewczyny musiały podejść do testu wiedzy ogólnej. Niestety, nie wypadły najlepiej. Teraz przed tym samym zadaniem stanęli mężczyźni. Jak im poszło?

REKLAMA

Zobacz wideo Sonia z "Hotel Paradise" zagrała w Koło Plotka

Klimas pozuje z mężem. Jest przystojny i nieco starszy. Co gwiazda myśli o różnicy wieku?

"Hotel Paradise". Faceci oblali test wiedzy. Marcin pomylił Juliusza Cezara z... Cezarym Pazurą

Poziom wiedzy wyspiarzy również pozostawia wiele do życzenia. Klaudia El Dursi zapytała ich m.in. o to, kto wypowiedział słowa "I ty, Brutusie, przeciwko mnie".

To było w jakiejś książce, albo to był jakiś cytat wojenny - powiedział Maurycy.

Cezary Pazura powiedział to w jakimś filmie - stwierdził Marcin.

Odyseusz - zgadywał Simon.

Prowadząca "Hotel Paradise" pytała też, który stan USA jest największy. Nikt z uczestników nie podał poprawnej odpowiedzi. Nie wiedział nawet Simon, który na co dzień mieszka w Kalifornii.

Panowie nie popisali się także w pytaniu o to, kim był Ulrich von Jungingen.

Urich Jon Won… był jakimś carem? - pytał Maurycy

Jakimś królem - mówił Krzysztof.

Krzysztof to chyba nawet nie zdał matury - skwitowała Kornelia.

Przypomnijmy, że w teście, który wcześniej zdawały dziewczyny, to właśnie Kornelia była najsłabszym ogniwem. Uczestniczka twierdziła, że hymn Polski to "Oda do radości".

"Hotel Paradise". Krystian i Basia budują relację

Najlepszy w konkurencji okazał się Krystian, który w nagrodę mógł zabrać Basię na romantyczną randkę. Para już jakiś czas temu wyznała sobie miłość.

Chciałabym budować z nim po programie to, co zaczęliśmy tutaj, ale wiem, że będzie ciężko - wyznała Basia.

To był pierwszy tak niezwykły poród w Polsce. Co słychać u sześcioraczków z Tylmanowej?

To, co mnie łączy z Basią, jest bardzo głębokie - powiedział Krystian.

Myślicie, że uczucie tej pary przetrwa po programie?