Maffashion dopingowała Rafała Brzozowskiego podczas Eurowizji 2021, jednak zaznaczyła, że jej zdaniem to Alicja Szemplińska powinna reprezentować Polskę podczas festiwalu w Rotterdamie. Dodała, że o wyborze gospodarza "Jaka to melodia?" miał zadecydować nikt inny, jak sam szef TVP Jacek Kurski. Teraz influencerka dostała wiadomość z żądaniem sprostowania swoich słów. Tak też zrobiła.

Eurowizja. Maffashion skrytykowała Jacka Kurskiego. TVP żąda sprostowania. "Kłaniam się w pas"

Wybór Rafała Brzozowskiego na reprezentanta Polski podczas tegorocznej Eurowizji od początku budził skrajne emocje. Wiele osób spodziewało się, że do Rotterdamu pojedzie Alicja Szemplińska, która w 2020 roku wygrała preselekcje. Mimo to ostateczny wybór padł na współprowadzącego "The Voice Senior", który od tygodni mierzył się z krytyką widzów. Według Maffashion na hejt swoją decyzją naraził go prezes Telewizji Polskiej.

Co ty Jacek bredzisz? (…) To tylko ty naraziłeś Rafała na ten hejt, wybierając według własnego widzimisię osobę, która będzie nas reprezentować! I nieważne, że ludzie byli oburzeni, negowali ten wybór. Ktoś inny miał polecieć jako reprezentant naszego kraju, bo tak głosowali ludzie. Wybrali Alicję Szemplińską - napisała na InstaStories.

Jak się okazuje, TVP uznało, że Maffashion sugerowała, że reprezentanta wybrał sam Kurski. Influencerka dostała wiadomość od Centrum Informacji TVP z żądaniem sprostowania tych słów. Kuczyńska opublikowała zatem oświadczenie z ironicznym dopiskiem.

Kłaniam się w pas i biję się w pierś. Z poważaniem Julia ze Złotowa - napisała blogerka.

Pokazała też zdjęcie kartki z napisem: "To nie Jacek Kurski wybrał Rafała".

Maffashion fot. maffashion_official/Instagram