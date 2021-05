Anna Lewandowska często dzieli się na Instagramie swoim życiem rodzinnym. Ostatnio mieliśmy okazję oglądać próbkę jej romantycznej sesji z mężem. (POLECAMY: Całuśni Anna i Robert Lewandowscy na pełnym czułości ujęciu. Ona w białej sukni, on w białym garniturze. Gwiazdy zachwycone). Czasami trenerka dodaje także zdjęcia z dziećmi, jednak zawsze zwraca uwagę na to, by nie pokazywać ich twarzy. Tym razem Anna pochwaliła się fanom, co jej córki dostały w prezencie od babci.

REKLAMA

Zobacz wideo Anna Lewandowska śpiewa w samochodzie

W 2019 roku ślad po niej zaginął. Teraz rzekoma kochanka Putina zabrała głos

Klara i Laura Lewandowska dostały od babci religijne prezenty. Anna zaprezentowała fanom dzieła swojej mamy. "Ikony"

Sławna trenerka pokazała zdjęcie dwóch ręcznie malowanych ikon.

Ikony dla dziewczynek, które zrobiła moja mama. Piękne! - napisała przy zdjęciu.

Jeden z obrazów przedstawia świętą Laurę, drugi Jezusa Chrystusa. Oba stanęły w salonie Lewandowskich. Przypomnijmy, Anna Lewandowska ma dwie córki - starszą Klarę, która niedawno skończyła cztery lata i roczną Laurę. Niedawno Lewandowscy wyprawili im wspólne urodziny.

Ikony, które mama Anny Lewandowskiej podarowała wnuczkom fot. instagram.com/annalewandowskahpba

Złe wieści dla fanek Damiano. Wokalista Maneskin ma narzeczoną. Kim jest Giorgia Soleri?

Ciekawi ją [Klarę – przyp. red] wszystko, co mnie dotyczy. Teraz zaczyna się w niej budować poczucie własnej wartości i kształtują się jej pierwsze nawyki - powiedziała Anna Lewandowska w rozmowie z magazynem "Party". Wiem, jak bardzo jest to ważne, dlatego mam dodatkową motywację do działania. Klarcia nieustannie mnie naśladuje - chce nosić tylko sportowe ciuchy, uwielbia ze mną ćwiczyć, sięga po kosmetyki, które stoją w łazience, ogląda i wącha moje perfumy.

Teraz dziewczynki otrzymały wyjątkowe prezenty od babci. Wygląda na to, że są wychowywane w duchu chrześcijańskim.