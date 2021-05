Doda ma wiernych fanów, którzy walczą o jej interesy. Ostatnio pisaliśmy o tym, że wysyłali jej uroczy prezent, który wywołał w piosenkarce łzy wzruszenia. Niedługo później fani zachęcali piosenkarkę, by ta w przyszłym roku reprezentowała Polskę na Eurowizji. Teraz z kolei napisali list do Jacka Kurskiego, by ich idolka mogła pojawić się w show TVP.

Doda w TVP? Fani piszą do Jacka Kurskiego

Fani Dody chcieliby zobaczyć piosenkarkę w fotelu jurorskim w "The Voice of Poland". Jurorzy show często się zmieniają, jednak czy wokalistka miałaby szansę na pracę w TVP? Plotki o tym, że takie rozmowy między Dodą a TVP trwają, pojawiły się już w 2017 roku. Warto dodać, że wokalistka skrytykowała jakiś czas temu Jacka Kurskiego, który porównał oglądalność dokumentów braci Sekielskich i Latkowskiego. Fani nie tracą jednak nadziei i napisali do prezesa TVP list, w którym proszą, by rozważył kandydaturę Dody na to stanowisko.

Zwracam się do pana z prośbą o ponowne rozpoczęcie współpracy z Dodą. Życie jest bardzo krótkie, chwile płyną nieubłaganie, nic więc więcej się nie powtórzy. Nam, fanom, bardzo zależy na tym, aby państwa relacja z Dodą została odbudowana. Pokładamy w tym ogromną nadzieję - czytamy.

Fani twierdzili również, że Doda jest dobrym człowiekiem i jest niesprawiedliwie pomijana, przez co nie występuje już w mediach publicznych (treść całego listu znajdziecie w naszej galerii).

Fani wokalistki: Mamy zielone światło od Dody

Skontaktowaliśmy się z jedną z przedstawicielek fanklubu Dody. Okazuje się, że Doda wie o liście fanów do Jacka Kurskiego.

Doda w wywiadach sama podkreślała wielokrotnie, że chętnie weźmie udział w tego typu programie, że czeka na propozycję. Jeśli chodzi o ten konkretny list, to mamy zielone światło od Dody na upublicznienie, sama zainteresowana o nim wie - usłyszeliśmy.

Fani już od dawana walczą o udział swojej idolki w muzycznym formacie TVP.

Pomysł powstał spontanicznie. Staramy się dotrzeć do samego prezesa TVP. Już dwa lata temu staraliśmy się pisać maile, ale bez skutku. Chcemy, aby Doda miała równe szanse jak inni artyści. Wiemy, że wniosłaby wiele świeżości, pomysłów i charyzmy do takiego programu jak "The Voice". Widzimy ją w roli trenerki, pisaliśmy też wiadomości do samego producenta programu - przyznała fanka Rabczewskiej.

Czy Jacek Kurski weźmie list fanów pod uwagę? Przekonamy się niebawem.