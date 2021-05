Rodzina Michaela Jacksona jest oburzona najnowszymi doniesieniami na temat brytyjskiego dziennikarza BBC Martina Bashira. Jak komentuje bratanek zmarłego piosenkarza, TJ Jackson, jego nieetyczne dziennikarstwo pośrednio przyczyniło się do upadku króla popu. W dokumencie Bashira z 2003 roku po raz pierwszy padły zarzuty o molestowanie młodych chłopców przez Michaela.

Dziennikarz BBC oskarżony o śmierć Michaela Jacksona

Bashir nakręcił w 2003 roku dokument zatytułowany "Życie z Michaelem Jacksonem", przedstawiający życie króla popu w jego słynnej posiadłości Neverland. To podczas jego realizacji po raz pierwszy padły zarzuty o pedofilie i molestowanie młodych chłopców przez Jacksona. Dwa lata później odbył się proces sądowy, który ostatecznie oczyścił oskarżonego z zarzutów. Jednak jak twierdzi TJ Jackson, artysta aż do końca swoich dni nie mógł pozbierać się z seksualnych oskarżeń ze strony opinii publicznej, do których istotnie miał przyczynić się Bashir.

Proces z 2005 roku go złamał. Wstyd tym, którzy chronili Bashira. Wstyd tym, którzy go nagrodzili. Moja rodzina również zasługuje na dochodzenie i przeprosiny - powiedział TJ Jackson.

Po śmierci piosenkarza dziennikarz przyznał, że nigdy nie był świadkiem jakichkolwiek naruszeń ze strony piosenkarza sugerując tym samym, że materiał był zmanipulowany.

Przypominamy, że wygrana przez Jacksona sprawa sądowa nie zakończyła spekulacji na temat jego nadużyć wobec młodocianych chłopców. Szerokim echem odbił się dokument "Leaving Neverland" z 2019 roku, przedstawiający historie dwóch mężczyzn, którzy w dzieciństwie mieli być molestowani przez Michaela Jacksona.

Przypominamy, że jak wykazało ostatnie śledztwo, dziennikarz BBC Martin Bashir dopuścił się oszustwa, aby przeprowadzić słynny wywiad z księżną Dianą w 1995 roku, w którym ujawniła intymne szczegóły jej małżeństwa z księciem Karolem. Na czym polegało oszustwo? Bashir podał do informacji publicznej informację, że brat księżnej Diany oraz wiele osób mieszkających za murami pałacu Buckingham czerpią korzyści majątkowe w zamian za sprzedawanie poufnych informacji z życia prywatnego najważniejszych członków rodziny królewskiej. Mężczyzna sfałszował bowiem wyciągi z banku, które miały potwierdzać ową tezę.