Złe wieści dla fanek Damiano. Wokalista Maneskin ma narzeczoną. Kim jest Giorgia Soleri?

Zespół Maneskin, który zwyciężył tegoroczną Eurowizję z dnia na dzień zyskał międzynarodową sławę. Nic więc dziwnego, że media i fani zainteresowali się życiem prywatnym jego członków. Wokalista i lider zespołu, Damiano David ma już blisko dwa miliony obserwujących na Instagramie. Włoch wzbudził ciekawość zwłaszcza żeńskiej części publiczności. Niestety, ostatnio potwierdził, że jest zajęty i to od niemal czterech lat. Swoją wybrankę pokazał w mediach społecznościowych.

Damiano David z zespołu Maneskin ma narzeczoną. Kim jest Giorgia Soleri?

Damiano David nigdy nie pokazywał się publicznie z dziewczyną, nie ma z nią także wspólnych zdjęć na Instagramie. Ostatnio jednak zrobił wyjątek i pokazał jedną wspólną fotkę na InstaStories. Była ku temu okazja. Okazało się, że wokalista zespołu Maneskin się zaręczył. Jego wybranka to Giorgia Soleri. Na zdjęciu ta siedzi mu na kolanach, a Damiano ją obejmuje.

Po prawie czterech latach jak można powiedzieć "nie"? - napisał pod zdjęciem.

Damiano i Giorgia Soleri instagram.com/ykaar

Fani szybkom zainteresowali się, kim jest tajemnicza blondynka ze zdjęcia. Wcześniej żadne z nich nie zdradzało, że jest w związku. Giorgia Soleri to 25-letnia modelka. Pochodzi z Mediolanu, lecz od jakiegoś czasu mieszka w Rzymie. Często bierze udział w modowych sesjach i dużych włoskich kampaniach. Pracuje w rzymskiej agencji modelek.

Lubi eksperymentować ze swoim wyglądem. Kolor włosów zmieniała od kruczoczarnych do platynowego blondu. Jest także instagramową influencerką - na profilu śledzi ją prawie 190 tysięcy osób. Jeszcze do niedawna jej fani nie mieli pojęcia o związku z Damiano Davidem z Maneskin. Teraz wszystko stało się jasne. Wygląda na to, że wokalista jest stały w uczuciach i zamierza się ustatkować.