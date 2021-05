Piotr Żyła i Marcelina Ziętek spotykają się już ze sobą od około roku, ale nie afiszują się ze swoim związkiem. Ani aktorka serialu ''19+'', ani skoczek nie publikują wspólnych zdjęć i nie chwalą się, jak spędzają ze sobą czas. Teraz po raz pierwszy nieśmiało postanowili pokazać się razem światu.

Piotr Żyła i Marcelina Ziętek na romantycznym wyjeździe. Pierwszy raz pokazali wspólne zdjęcia

Piotr Żyła i Marcelina Ziętek nie należą do osób, które przesadnie dbają o swoją prywatność. Wyjątkiem jest ich życie uczuciowe. Skoczek i jego młodsza partnerka nie afiszują się ze związkiem. Na ich instagaramowych kontach do niedawana próżno było szukać ich wspólnych zdjęć. Jakiś czas temu Ziętek pozwoliła sobie jednak opublikować na InstaStories nagrania, na których widać, jak popłakała się z radości, kiedy Żyła wygrał konkurs na normalnej skoczni podczas mistrzostw świata w Oberstdorfie i zdobył złoty medal. Teraz pokazała fotografie z ich wspólnego wyjazdu do spa. Na zdjęciach widzimy, jak para wypoczywa w wodzie, nie zabrakło też czułych gestów. Uwagę zwracają również hasztagio załączone do opisu pod fotografiami: #couplegoals (tłum. wymarzony związek) #relax #spa #weekend. Na uroczych kadrach nie widać jednak twarzy skoczka.

Fani komentują: Nie robicie nic złego

Pod zdjęciem pojawiło się mnóstwo komentarzy. Fani zachwycali się fotografiami i cieszyli się z faktu, że Ziętek i Żyła powoli zaczynają się pokazywać się razem.

Nie ukrywajcie się! Nie robicie nic złego, kochacie się i nie robicie nikomu tym krzywdy.

Nie chowajcie się już. Kochana nie robicie nic złego - pisali.

Ale się ten Piotr chowa.

Bawcie się dobrze! A jak, korzystajcie z życia - czytamy.

Myślicie, że zakochani posłuchają rad fanów?