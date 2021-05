Anna Lewandowska kilka dni temu zapowiedziała, że wkrótce ujawni szczegóły współpracy z Robertem Lewandowskim. Nie chciała zdradzić, o co dokładnie chodzi, ale już dziś wiadomo, co kryło się za słowami influencerki. Para zdecydowała się stworzyć serię autorskich suplementów.

O co chodzi w nowym biznesie Anny i Roberta Lewandowskich?

Anna Lewandowska w jednym z ostatnich wywiadów wspomniała o premierze specjalnego projektu. Jest o tyle wyjątkowy, że realizowała go wspólnie z Robertem Lewandowskim, a prace nad nim trwały prawie rok. Już wiadomo, co się kryło za obietnicami "Lewej" - w niedzielę na kontach jej i męża na Instagramie pojawił się link do strony Ani, na której znalazła się specjalna zakładka z suplementami o nazwie Levann.

W opisie czytamy o tym, jak ważne jest holistycznie podejście do tematu zdrowia. Oznacza to, że stan umysłu, ducha i ciała wzajemnie wpływają na siebie.

Z pomocą przychodzą produkty Levann, które zadbają o harmonię w każdym obszarze twojego życia. Dzięki nim holistycznie podejdziesz do tematu zdrowia, dołączysz do osób, dla których ważne jest dobre samopoczucie i chcą prowadzić zdrowy styl życia - czytamy na stronie Foods by ann.

W ofercie znalazły się suplementy dla kobiet i mężczyzn, skupione na detoksie oraz odpowiednio na dzień i na noc. Inne mają pomóc m.in. w walce ze stresem, poprawie kondycji psychicznej czy... sprawności umysłu.

