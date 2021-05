"Zniewolona: Felix Austria" to film twórców serialu "Zniewolona", który cieszył się w Polsce ogromną popularnością. Nowa produkcja to dramat kostiumowy, który również osadzony jest w dawnych czasach, lecz zarówno fabuła, jak i scenariusz znacznie różnią się od serialu. W jedną z głównych postaci wciela się polska aktorka Marianna Januszewicz. Kim jest gwiazda ukraińskiej produkcji?

"Zniewolona: Felix Austria". Marianna Januszewicz w jednej z głównych ról

Marianna Januszewicz to aktorka, która robi karierę za naszą wschodnią granicą. Polscy widzowie mogą kojarzyć ją głównie z drugoplanowych ról w serialach, m.in. "Na Wspólnej", "Prosto w serce", "Ojciec Mateusz", czy "Barwy szczęścia". Grała także w kilku filmach, m.in. "Procederze" i "Mieście 44".

Niespełna 28-letnia aktorka jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jako dziecko grywała w reklamach, natomiast to serial "Prosto w serce", w którym zagrała w 2010 roku, otworzył jej drzwi do dalszych ról. Do ukraińskiej produkcji dostała się poprzez wieloetapowy casting. Mimo że wcześniej nie miała styczności z językiem ukraińskim, świetnie sobie poradziła.

Dostałam jeden miesiąc na przygotowanie się we współpracy z coachem aktorskim i językowym. Musiałam odważnie przeorganizować swoje życie i studia na Akademii Sztuk Pięknych. Wyjechałam do Kijowa na ponad 2,5 miesiąca - mówi Marianna Januszewicz w rozmowie z portalem Tele Magazyn.

Marianna Januszewicz jako Stefania Czorneńko

W filmie "Zniewolona: Felix Austria" wciela się w rolę Stefanii Czorneńko, córkę służących w domu doktora Angera, która jako dziecko zostaje uratowana przez niego z pożaru. Doktor Anger wychowuje ją wraz ze swoją córką, Adele. Później na ekranie widzowie mogą oglądać dalsze losy dorosłych już kobiet, które łączy silna więź.

Adele jest mężatką, Stefania natomiast prowadzi jej dom. Obie jednak nadal nie wiedzą, kim dla siebie są. Pojawiają się wątki melodramatyczne i fantastyczne. Oprócz klimatycznej scenografii i kostiumów, scenarzyści dodali nieco magii. Obraz osadzony jest w XIX-wiecznym Stanisławowie na Ukrainie. Powstał na podstawie powieści "Felix Austria" Sofii Andruchowycz. Polscy widzowie mieli okazję po raz pierwszy zobaczyć film 23 maja, na antenie TVP1. Możliwe, że film trafi na platformę TVP VOD.