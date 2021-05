Królowa Elżbieta II nie kryła złości po tym, jak usłyszała, że w ostatnim wywiadzie książę Harry po raz kolejny zaatakował resztę rodziny. Szczególnie jest jej szkoda księcia Karola, który najbardziej oberwał i może być postrzegany jako nie najlepszy ojciec.

Królowa Elżbieta II wściekła na księcia Harry'ego

Negatywne emocje królowej Elżbiety II pojawiły się, gdy dowiedziała się, że książę Harry wypowiadał się o ojcu. Stwierdził, że książę Karol nie reagował na jego prośby o pomoc i nie był dla niego wsparciem. Tak przynajmniej sugerował w "The Me You Can't See", gdzie rozmawiał z Oprah Winfrey o bardzo ciężkim dla jego rodziny czasie. W tej opowieści padło wiele gorzkich słów o członkach monarchii. Harry stwierdził, że gdy był młodszy, często słyszał od ojca, że "Tak było ze mną, więc tak będzie z tobą". Dawał do zrozumienia, że Karol nie próbował go zrozumieć, a z góry zakładał, że musi sobie ze wszystkim poradzić.

Królowa Elżbieta bardzo źle zareagowała na oskarżenia Harry'ego kierowane w stronę ojca. Potraktowała to bardzo osobiście, bo sama wpajała Karolowi podobne przekonania i utwierdzała go w przekonaniu, że musi być silny.

Babcia Harry'ego potraktowała wypowiedź wnuka bardzo osobiście i jest zdenerwowana po tym, co powiedział. W szczególności zabolał ją komentarz na temat księcia Karola i sugestia, że nie wie nic o wychowaniu. To było bardzo przygnębiające - twierdzi źródło magazynu Daily Mail.

Informator dodał, że w przypadku dalszych prób zaatakowania rodziny królewskiej książę Karol z pewnością będzie chciał interweniować. Póki co Harry nie przekroczył granic, ale niewiele brakuje, by tak się stało.