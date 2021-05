Za nami trzecia fala pandemii, która sprawiła, że mnóstwo Polaków wyleciało z kraju, by zdalną pracę połączyć z przyjemnościami, np. wakacjami. Do takich osób należy Agata Młynarska, której krótki urlop zamienił się w kilka miesięcy spędzonych w pięknej i słonecznej Hiszpanii. Teraz dziennikarka zakomunikowała jednak, że wraca do Polski. Bardzo ubolewa.

Agata Młynarska przeniosła się kilka miesięcy temu do Hiszpanii. Teraz wraca do kraju. "Płaczę"

Jesienią 2020 Agata Młynarska wyleciała do Hiszpanii. Dwutygodniowy urlop zamienił się w osiem miesięcy spędzonych poza granicami naszego kraju. Gwiazda właśnie stamtąd nadawała transmisje na Instagramie i przeprowadzała liczne wywiady. Teraz jednak nadszedł trudny czas, ponieważ wraca do Polski i nie pała z tego powodu entuzjazmem.

No to lecę do Warszawy! Miały być dwa tygodnie, było osiem miesięcy! W Walencji deszcz... Ja też płaczę, bo to był niezwykły czas... - ubolewała.

Dziennikarka nie zdradziła jednak, co przyczyniło się do podjęcia decyzji o opuszczeniu słonecznej Hiszpanii. Wyraziła jednak nadzieję, że niedługo tam wróci. Czy na stałe? Nie wiadomo.

Warto dodać, że w Hiszpanii Młynarskiej towarzyszył mąż. Agata wyszła za Przemysława Schmidta w 2014 roku i często wrzuca z nim zdjęcia do sieci. Para zawsze zbiera mnóstwo komplementów. Wcale się nie dziwimy. Agata i Przemysław bardzo do siebie pasują.

