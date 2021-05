Marina poszła w ślady Lewandowskich i razem z mężem podjęła decyzję, że nie będzie upubliczniać w sieci wizerunku synka. Z czasem stała się jednak bardziej otwarta na potrzeby internautów i zaczęła nagrywać coraz więcej materiałów z Liamem. W sobotę pokazała spory fragment jego twarzy. Słodziak!

Marina nagrywała Wojtka Szczęsnego i Liama. Nagle chłopiec się obrócił. Zobaczyliśmy jego twarz!

Marina i Wojtek Szczęśni starają się chronić prywatności, co skutkuje jeszcze większym zainteresowaniem mediów i fanów ich rodziną. Wiele osób zastanawia się, jak wygląda syn pary, który 30 czerwca skończy trzy lata. Od soboty niektórzy mogą już spekulować, do kogo podobny jest Liam. Łuczenko-Szczęsna nagrywała chłopca, który podbiegł do taty, nagle odwrócił się i świat ujrzał prawy profil jego twarzy.

Liam ma delikatne rysy twarzy i piękne oczy. Marina i Wojtek zadecydowali także, że chłopiec powinien mieć długie włosy, dlatego też możemy podziwiać na jego głowie piękne loczki. To zresztą nie pierwszy raz, kiedy wokalistka upubliczniła wizerunek dziecka.

Myślicie, że teraz gwiazda zacznie częściej nagrywać syna z przodu? Fani z pewnością nie mogą się doczekać, aż zobaczą całą twarz chłopca.

Marina została mamą w 2018 roku. Liam przyszedł na świat w znanej i obleganej przez paparazzi placówce na Wilanowie. Choć ma obywatelstwo polskie, przejawia poliglotyczne zdolności. Tata gwiazdy mówi do wnuka po rosyjsku, w domu ma okazję usłyszeć także angielski, a na spacerach włoski, ponieważ Szczęśni na co dzień mieszkają w Turynie.