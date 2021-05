Doda pokazała wiadomość do fanów. Chcą, by poleciała na Eurowizję. "Uratuj nasze dusze"

Wybór artysty, który reprezentuje Polskę podczas Eurowizji, za każdym razem budzi duże emocje. Telewizja Polska zdecydowała, że w tym roku w Rotterdamie wystąpił Rafał Brzozowski. Ten wybór spotkał się z dużą krytyką widzów, którzy na jego utworze "The Ride" nie zostawili suchej nitki. Fani Dody wierzą, że na europejskiej scenie to właśnie ona mogłaby osiągnąć sukces.

Doda pokazała wiadomość do fanów. Chcą, żeby wystąpiła na kolejnej Eurowizji

Polska nie zawojowała Eurowizji 2021. Rafał Brzozowski nie awansował do finału, a w całym konkursie zajął dopiero 33. miejsce. Kurz po imprezie jeszcze nie opadł, a Doda otrzymała już prośby od fanów, aby w przyszłym roku wystartowała w Eurowizji.

Proszę Doda. Zrób to dla naszych ludzi, dla naszego kraju - pisze fanka.

Zrób co? - dopytuje artystka.

Bądź na Eurowizji w przyszłym roku i uratuj nasze dusze - czytamy w wiadomości.

Internauci dosłownie oszaleli na punkcie tego pomysłu. Pod postem posypały się pozytywne komentarze i zachęty.

Jak się czujesz z myślą, że jeśli nie wystąpisz, to nigdy nie wygramy?

Sama twoja obecność załatwiłaby nam pierwsze miejsce.

Sądzę, że "The Ride" byłoby uratowane, gdybyś to ty zaśpiewała ten utwór - czytamy w komentarzach.

Przypomnijmy, że choć do tej pory Doda nigdy nie reprezentowała naszego kraju na Eurowizji, to były na to szanse. W 2005 roku udział Polski długo stał pod znakiem zapytania. Ostatecznie podjęto decyzję, że polska ekipa zaprezentuje się na konkursie, ale zabrakło czasu na publiczne preselekcje. Właśnie z tego powodu z walki o wyjazd do Kijowa zrezygnowała Doda z zespołem Virgin, która chciała, aby to publiczność wybrała swojego reprezentanta.

Ponowne rozmowy z Dodą prowadzono ponoć przed 59. edycją Eurowizji w Kopenhadze. Wówczas wybór padł jednak na Donatana i Cleo.