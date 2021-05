Khloe Kardashian co kilka dni zmienia rysy twarzy czy kształty swojego ciała. Wszystko to oczywiście dzięki programom graficznym, z których wyjątkowo chętnie korzysta. Czasem trudno ją rozpoznać na zdjęciach, które publikuje w sieciach. Przeróbka własnych zdjęć to jednak za mało dla celebrytki. Zaczęła zmieniać również fotki swojej córki, True.

Khloe Kardashian przerabia zdjęcia nawet swojej córki

Celebrytka wrzuciła fotografię córki True. Widać było na niej dziewczynkę, która siedzi na jasnej sofie w ogrodzie. Chwilę później Khloe Kardashian usunęła fotkę i dodała kolejną. Tym razem na zdjęciu True delikatnie się uśmiecha i... ma zdecydowanie jaśniejszą skórę.

Twórca profilu "problematic fame" na Instagramie zwrócił na to uwagę.

Początkowo myślałem, że to filtr, ale kolor tła się nie zmienił - napisał.

Faktycznie, zmiana koloru objęła przede wszystkim skórę True i sofę, na której dziewczynka siedzi. Tło ma identyczne kolory na obu zdjęciach, więc trudno tu mówić o filtrach. Nie da się ukryć, że to wyjątkowo niepokojące zjawisko.

