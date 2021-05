Radosław Majdan i Małgorzata Rozenek to bez wątpienia pierwsza liga polskich gwiazd. "Polscy Beckhamowie" zawsze prezentują się jak z żurnala, chętnie dzielą się w mediach społecznościowych zdjęciami, a do tego Małgosia to niekwestionowana mistrzyni ciętej riposty. Tym razem pokusiła się o zabawny komentarz pod zdjęciem ćwiczącego męża.

Radosław ćwiczy, Małgorzata komentuje

Para wybrała się na wakacje. Na najnowszych publikowanych przez nich zdjęciach widać tropikalną roślinność i prywatny basen z błękitną wodą. Ale kiedy jest się gwiazdą, nigdy nie ma się czasu wolnego. Trzeba dbać o siebie!

Radosław Majdan wrzucił na Instagram zdjęcie, na którym pozuje w sali do ćwiczeń. Gosia zacięcie trenuje, a on stoi na boso i w rękawiczkach.

Leżąc na leżaku, formy się nie zrobi - podpisał fotografię.

Rozenek nie pozostawiła tego bez komentarza.

Robiąc foty, też nie - zripostowała.

Sądząc po ilości "lajków" od internautów, jej poczucie humoru znów okazało się doskonałe. Ale Radosław odpowiedział.

Jesteś tego zaprzeczeniem.

Urocze? Całkiem tak.

Tymczasem spora część internautów była zaskoczona doborem obuwia przez Rozenek. Na zdjęciu nie ma ona na sobie sportowych adidasów.

Formę w klapkach? - pisali.

W klapeczkach raczej też ciężko. A nawet niebezpiecznie.

Ale że w klapkach?! - nie mogli uwierzyć.

Małgorzata Rozenek oprócz kontrowersyjnego obuwia wybrała do ćwiczeń krótkie spodenki i jeszcze krótszy top. "Perfekcyjna" ma po ciąży wspaniałą formę i chętnie pokazuje zwłaszcza długie, wysportowane nogi. Mogliśmy je podziwiać choćby, kiedy opuszczała studio "Dzień dobry TVN".