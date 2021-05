Robert Lewandowski jest niezwykle rodzinną osobą i stara się, jak najwięcej czasu spędzać z bliskimi. Są jednak momenty, kiedy ze względu na zobowiązania zawodowe nie może towarzyszyć rodzinie w ważnych momentach. Tak też było podczas urodzin jego matki. Na szczęście pani Iwona nie świętowała sama. Ten wyjątkowy dzień spędziła z nią synowa, Anna Lewandowska.

Anna Lewandowska świętuje urodziny teściowej

22 maja mama piłkarza świętowała swoje urodziny. W związku z tym jej syn opublikował w mediach społecznościowych ich wspólne zdjęcie. To nie była jedyna okazja do celebrowania. Robert Lewandowski pobił słynny rekord Gerda Muellera w ilości bramek strzelonych w jednym sezonie. Polak jako gracz Bundesligi w swoim 350. meczu wbił 41. bramkę sezonu i tym samym ustanowił nowy rekord.

Mama piłkarza w tej sytuacji na pewno wybaczy mu, że nie mógł pojawić się na jej przyjęciu urodzinowym. Pewnie sukces syna był dla niej wyjątkowym prezentem. Dodatkowo swoje urodziny i dokonania syna mogła świętować z jego żoną, Anną Lewandowską, a także jego córkami, Klarą i Laurą.

Trenerka zrelacjonowała spędzony czas z teściową. Podzieliła się ich wspólnym zdjęciem, ale nie tylko. Zaprezentowała na nagraniach, jakie akrobacje potrafi wykonać mama Roberta Lewandowskiego, podczas zabawy z wnuczką.

Nie mam pytań... babcia Iwonka - podsumowała trenerka.

Mama Roberta Lewandowskiego była swego czasu siatkarką pierwszoligowego zespołu AZS-AWF Warszawa. Teraz pewnie nikogo nie dziwi, że jest taka wygimnastykowana i nieźle radzi sobie w manewrowaniu piłką.

Warto też wrócić uwagę na stylizację Anny Lewandowskiej. Trenerka sporo czasu spędza w sportowych ubraniach, jednak zwykle takie stroje wybiera na siłownię. Na co dzień stawia na nieco bardziej eleganckie stylizacje, do których nas przyzwyczaiła. Tymczasem na urodziny teściowej wybrała mniej zobowiązujący zestaw. Założyła białe spodnie, bluzkę nieco odkrywającą brzuch i sportowe buty. Wygoda to podstawa!

