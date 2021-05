James Newman ma bardzo bogate CV. Choć na tegorocznej Eurowizji nie udało mu się zabłysnąć, to na koncie ma sporo sukcesów. To wokalista i kompozytor wielu utworów, które były nominowane do nagrody Grammy. Jest też zdobywcą nagrody Brit w kategorii brytyjski utwór w 2014 roku, za piosenkę "Waiting All Night", która powstała dla Rudimental oraz Elli Eyre.

Eurowizja 2021. Kim jest James Newman? Wokalista ma sławnego brata

James pochodzi z artystycznej rodziny. Jego brat John Newman zasłynął na świecie, kiedy w 2013 roku wydał swój debiutancki singiel "Love me Again". James był jednym z autorów innej popularnej piosenki "Blame" wykonywanej właśnie przez jego brata oraz Calvina Harrisa. Singel zdobył czołowe miejsca list przebojów w wielu krajach oraz uplasował się na 19. pozycji na liście amerykańskiego magazynu Billboard.

James Newman w swojej karierze jako autor tekstów współtworzył kawałki m.in. dla Jess Glynne, Keshy, brytyjskiego girlsbandu Little Mix, Toni Braxton oraz Zayna, a jako wokalista współpracował m.in. z holenderskim DJ-em Arminem van Buurenem.

Eurowizja. Katastrofa Wielkiej Brytanii

W 2020 roku Newman został ogłoszony reprezentantem Wielkiej Brytanii z piosenką "My Last Breath", której jest współautorem. Jak wiadomo, z powodu pandemii koronawirusa Eurowizja się jednak nie odbyła. Z kolei w tym roku na scenie zaprezentował utwór "Embers".

Bukmacherzy od początku dawali mu marne szanse. Przypomnijmy, że Wielka Brytania należy do tzw. wielkiej piątki, której reprezentanci mają zapewniony udział w wielkim finale. Ostatecznie Newman poniósł porażkę, zajmując ostatnie miejsce z zerowym dorobkiem punktów.