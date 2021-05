Za nami finał 65. Konkursu Piosenki Eurowizji. Emocje trwały do samego zakończenia, bo jak zawsze, tablica z punktami zmieniała się co chwilę. Według głosów jurorów wygrałaby Szwajcaria, jednak dzięki głosom publiczności, które zostały dodane do punktów od jury, wygrały Włochy. Ten kraj reprezentował zespół Maneskin. Co o nich wiadomo?

Eurowizja 2021. Maneskin - informacje o zespole

Zespół Maneskin, który powstał w 2016 roku, podczas tegorocznej Eurowizji wykonał piosenkę "Zitti E Buoni". Od początku ta grupa była wysoko oceniana przez bukmacherów, więc ich wygrana nie była wielkim zaskoczeniem. Kto może cieszyć się ze zwycięstwa? W skład zespołu wchodzą cztery osoby: wokalista Damiano David, gitarzyści: Victoria De Angelis i Thomas Raggi oraz perkusista Ethan Torchio.

Choć Maneskin jest stosunkowo młodym zespołem, to już może pochwalić się kilkoma sukcesami. W 2017 roku grupa udział we włoskiej edycji programu "X Factor" i zaszła wysoko, bo zajęła drugie miejsce. Wspomniany rok był dla nich wyjątkowy, bo wówczas wydali swoją pierwszą epkę "Chosen". Już rok później Maneskin wydał pierwszy album studyjny "Il ballo della vita". Płyta trafiła na pierwsze miejsce włoskiej listy sprzedaży (osiągnęła status trzykrotnej platyny)!

Jak to się stało, że zespół Maneskin został wybrany na reprezentanta Włoch? Tradycyjnie poprzez zwycięstwo w Festiwalu Piosenki Włoskiej w San Remo. Członkowie zespołu swoją muzykę określają jako połączenie między innymi rocka alternatywnego, funk rocka, glam rocka. W związku z tym ich piosenka wzbudziła mieszane uczucia, bo wiele osób oczekiwało innego typu muzyki. Jednak okazuje się, że i przedstawiciele mniej popularnych nurtów muzycznych też mają szanse w tym konkursie.

Zespół na scenie pojawił się w stylizacjach, które były spójne z gatunkiem muzycznym, który wykonują. Na co dzień jednak ubierają się nieco inaczej, ale nadal stawiają na rockowe elementy. Zobaczcie w galerii, jak członkowie zespołu Maneskin wyglądają poza sceną.

Maneskin - nazwa zespołu

Nazwa grupy zaczerpnięta jest z języka duńskiego, gdzie oznacza światło księżyca. Skąd ten pomysł? Gitarzystka grupy ma korzenie duńskie, stąd pomysł na taką nazwę zespołu.

